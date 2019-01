Cursinhos solidários em Curitiba e região estão com inscrições abertas

Rodolfo Luis Kowalski

Se você pretende prestar algum vestibular em 2019, saiba que os cursinhos solidários, que oferecem preparação gratuita para provas como a do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), já estão com inscrições abertas. Em alguns, casos, inclusive, os interessados devem correr, já que o prazo para registro se encerra na próxima semana.

O Cursinho Solidário, por exemplo, está com inscrições abertas até 14 de janeiro (próxima segunda-feira). Criado há 14 anos, o projeto atende alunos que frequentaram o ensino público ou aqueles que não possuem condições financeiras suficientes para bancar um cursinho particular. Os interessados em preencher as 410 vagas disponíveis podem fazer as inscrições pelo site (www.cursinhosolidario.org.br) ou na secretaria (Av. Vicente Machado, 198, sala 201).

O processo seletivo é dividido em duas etapas: prova objetiva (que será realizada no dia 20 de janeiro) e entrevista socioeconômica (dias 25 e 26). A primeira é composta por 48 questões sobre os conteúdos dos primeiros ano do Ensino Médio, e a segunda aborda o perfil escolar e socioeconômico do candidato. No dia 11 de janeiro começam as aulas, que acontecem de segunda à sexta das 18h45 às 22h2 e no sábado, das 7h30 às 12 horas.

Outro cursinho com inscrições abertas é o Mais Pinhais, no município da Região Metropolitana de Curitiba, do qual podem participar alunos que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio, o 4º ano do Ensino Técnico ou que simplesmente tenham já concluído o ensino médio. As inscrições estão abertas até 15 de janeiro e no dia 27 do mesmo mês será feita uma prova seletiva. O resultado sai quatro dias depois e em fevereiro já começam as aulas, que acontecem de segunda à sexta feira das 19h às 22h40.

Por último, a ONG Em Ação também está com inscrições abertas, mas com um prazo mais longo: até 24 de fevereiro, com taxa de R$ 50 (poderá ser concedida isenção ao candidato que comprovar não poder arcar com tal ônus). A inscrição deverá ser feita pela internet (www.emacao.org.br), mediante o preenchimento do formulário de inscrição.

O processo seletivo será realizado em duas fases, tendo a primeira caráter eliminatório e classificatório para a segunda, que é uma entrevista socioeconômica na qual será avaliada a documentação dos candidatos. Os classificados deverão realizar a matrícula em 23 de março, data na qual também terão início as aulas.

Educa Mais Brasil oferece 13,4 mil bolsas de estudos

Uma opção para aqueles que estão procurando escolas para matricular os filhos e desejam economizar, sem interferir na qualidade de ensino, é inscrever o estudante em uma das mais de 13.400 mil bolsas de estudo disponibilizadas para a educação básica no Paraná pelo Educa Mais Brasil. O programa contempla todos os níveis da educação básica: Berçário, Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Para conseguir uma bolsa de estudo, acesse o site www.educamaisbrasil.com.br