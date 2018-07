Curso em Curitiba prepara pessoas para encontro com ETs

Bem Paraná

Já pensou como seria encontrar ETs no planeta Terra? Pois é, com certeza seria algo inusitado e por quê não estar preparado para esse momento que a humanidade pode chegar a viver um dia?

Neste mês acontecerá o I Seminário de Preparação para o Contato Extraterrestre e Exopolítica, que é parte do processo da implantação da Exopolítica no Brasil. É uma promoção da Revista UFO e servirá de plataforma para criação do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO).

O evento será neste sábado (16), no Hotel Lizon, na Av. Sete de Setembro, 2246. O ingresso custa R$ 70,00 e, também é possível acompanhar o evento pela Internet realizando a inscrição pelo site http://www.ufologiabrasileira.com.br/.

Esse será o primeiro evento já realizado no país para discussão sobre as futuras regras de convivência entre a humanidade e as outras civilizações extraterrestres que aqui chegam e nos observam há milênios, um espécie de diplomacia cósmica. Também discutirá sobre a exopolítica que é um campo científico interdisciplinar, com raízes nas ciências políticas, que foca na investigação e educação pública em relação aos atores, instituições e processos associados à vida extraterrestre e, também às implicações que causam o surgimento de novos paradigmas.