Curso faz panorama da história humana

Da evolução do homo sapiens até os grandes centros urbanos, um novo curso no Solar do Rosário destaca a história humana na Terra. Uma Breve História do Mundo acontece hoje e amanhã, , das 17h às 19h. “Este curso faz um panorama do desenvolvimento da humanidade de maneira rápida e prática”, explica o professor Mauricio Fabiano Mazur. O investimento é de R$ 95.

O curso é dividido em 30 segmentos curtos, que resgatam fatos históricos marcantes desde os primeiros grupos humanos na África, a migração para outros continentes até o desenvolvimento da Revolução Industrial. Entram na ementa ainda descobertas tecnológicas, como o desenvolvimento da agricultura, até a construção de monumentos como a Muralha da China.



SERVIÇO

Curso Uma Breve História do Mundo no Solar do Rosário

Data: dias 17 e 18 de janeiro, quinta e sexta-feira

Horário: das 17h às 19h

Investimento: R$ 95

Setor de Cursos: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e sábado das 9h às 13h

Endereço: Rua Duque de Caxias, 4 - Centro Histórico, Curitiba - PR

Informações: (41) 3225-6232 | www.solardorosario.com.br