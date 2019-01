Daniel apresenta turnê inédita com releituras da dupla João Paulo & Daniel

Redação Bem Paraná, com assessoria

Dia 16 de março, sábado, a partir das 21h15, Curitiba recebe a turnê inédita do cantor Daniel com releituras de João Paulo & Daniel. A apresentação acontece no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). O cantor traz novos arranjos em canções já consagradas pelo público, além de diferentes fases do repertório do artista. O roteiro musical tem canções desde o início de sua carreira com João Paulo até os dias atuais, músicas que vão se completando harmoniosamente e provocam no público diferentes emoções durante o espetáculo. O cantor diz que “voltar a Curitiba é sempre um grande prazer! Dessa vez, com mais saudade ainda, vou esperar vocês pra gente trocar energia boa e viver momentos marcantes!”. A produção e realização é da RW7 Production & Entertainment e Massa Play.

Daniel sempre consegue se reinventar musicalmente, ele traz sucessos de 20 anos atrás com uma musicalidade, interpretação e bom gosto incríveis, traz canções antigas como se tivessem saído do estúdio ontem, são músicas que estão no inconsciente coletivo, na memória de seu público e logo nos primeiros acordes, a plateia já se identifica e se emociona.

Para Daniel, o palco é sua segunda casa, e onde ele se sente completamente à vontade para receber os amigos: fãs de várias gerações que o acompanham nestes mais de 30 anos de carreira. "Afinal, a minha felicidade é ver os outros felizes, e perceber isso é um sinal de amadurecimento. O lado bom de amadurecer é que a gente ganha clareza pra enxergar as coisas de uma forma essencial. Encontros como este, em que eu posso estar realmente próximo de vocês é que me dão certeza de que todos que estão aqui, vieram porque realmente gostam de me ouvir.”

Seu maior prazer é cantar o amor e leva como missão de vida espalhar o bem. Músicas como Minha Estrela Perdida, Estou Apaixonado e Só dá você na minha vida, são complementares às da nova fase: Amores Seletivos, Inevitavelmente e Discurso Ensaiado- canções do mais recente CD de Daniel que ganhou o Grammy Latino em 2017. "A música é um instrumento poderoso e transformador, e eu me sinto como um agente de paz e de felicidade. O essencial é isso, ser um elo entre o amor que tenho pelo que faço e as pessoas que se sentem atraídas por isso. E esse é o meu objetivo: somar na vida das pessoas, seja da forma que for, e especialmente através da música."

Esbanjando felicidade em um momento que talvez seja de maturidade em todos os sentidos, Daniel chega aos seus shows pronto para impressionar os fãs através do seu dom. Por essa modernidade e qualidade musical, com esse repertório, existe uma renovação de público contínua, hoje os pais, que são fãs há tanto tempo, levam seus filhos e continuam esse ciclo, esse é o maior presente para um artista.

Os ingressos à venda pelo site do Disk Ingressos (https://www.diskingressos.com.br/evento/7586/16-03-2019/pr/curitiba/daniel) e pelo call center (41) 3315-0808 ou ainda na Bilheteria do Teatro Positivo, quiosques dos Shoppings Estação, Mueller, Palladium e São José. Os ingressos custam de R$90,00 a R$460,00, mais taxas administrativas. Descontos promocionais para Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante), Beneficiário do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante), Bônus Digital Curitiba Cult, Colaborador Grupo Massa (titular e 1 acompanhante), Clube do Assinante Gazeta do Povo (titular e 1 acompanhante). Meia entrada para Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer. Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções. A classificação do show é livre. Saiba mais em http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment.

Serviço:

Show do cantor Daniel - Turnê traz releituras de João Paulo & Daniel

Data: 16 de março (sábado) – 21h15 (abertura do teatro às 20h15)

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) Ingressos à venda: https://www.diskingressos.com.br/evento/7586/16-03-2019/pr/curitiba/daniel ou (41) 3315-0808

Ingressos: Setor Azul: R$180,00 (R$90,00 meia-entrada) + taxa; Setor Laranja: R$240,00 (R$120,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Superior: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Inferior: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa; Setor Rosa: R$460,00 (R$230,00 meia-entrada) + taxa; Setor Branco: ESGOTADO.

Meia-entrada: Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer.

Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante), Beneficiário do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante), Bônus Digital Curitiba Cult, Colaborador Grupo Massa (titular e 1 acompanhante), Clube do Assinante Gazeta do Povo (titular e 1 acompanhante). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções.

Classificação: Livre

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment e Massa Play.

Informações: (41) 3315-0808 ou https://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment