Daniel Migliavacca lança CD no Teatro Paiol neste final de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

O compositor e bandolinista Daniel Migliavacca lança seu quinto CD, “Alma Lúdica” (Tratore), nos dias 10 e 11 de agosto, 6ª e sábado, em show no Teatro Paiol, às 20h. A apresentação será com o Daniel Migliavacca Quarteto, composto pelos músicos que gravaram o álbum com Daniel, os virtuoses Glauco Solter (baixo elétrico), Gustavo Moro (violão 7 cordas) e Luis Rolim (bateria), além da participação especial do saxofonista e flautista carioca Eduardo Neves, que também gravou no CD.

O Rio de Janeiro recebe o show na Sala Municipal Baden Powell, no dia 17 de outubro.

O CD, produzido por Arnaldo DeSouteiro em janeiro de 2018, composto por dez faixas, tem oito músicas autorais inéditas, além das regravações de “Novos Amigos” (Alessandro Kramer e Glauco Sölter) e “Aquela Valsa” (Hermeto Pascoal). Os arranjos são de Daniel Migliavacca, exceto “Novos Amigos”, adaptação do arranjo original de Glauco Sölter. O álbum conta comparticipações especialíssimas, como do lendário trombonista Raul de Souza e do saxofonista Eduardo Neves, em duas faixas que integram uma suíte de quatro sambas composta por Daniel, do acordeonista Alessandro Kramer em “Novos Amigos”, do violonista Marcel Powell na valsa “Contínua” e do percussionista Caíto Marcondes em “Samba Latino”.

“Alma Lúdica” apresenta uma mistura de influências do bandolinista, tendo o choro como o principal universo estético e não apenas como gênero. Neste quinto trabalho, Daniel Migliavacca traz para o bandolim diversas vertentes aliadas à tradição brasileiríssima do instrumento. Aos 33 anos, Daniel atua como solista, arranjador, compositor, acompanhador, diretor e produtor musical, passando pela música brasileira, jazz, música erudita e contemporânea.

CD ALMA LÚDICA | REPERTÓRIO

1.Alma Lúdica (Daniel Migliavacca)

2.Brasil, Samba e Esperança (Daniel Migliavacca)

3.Tema da Noite (Daniel Migliavacca), Part. Raul de Souza (souzabone)

4.Espírito da Gafieira (Daniel Migliavacca), Part. Eduardo Neves (saxofone tenor)

5.Papo de Músico (Daniel Migliavacca)

6. Aquela Valsa (Hermeto Pascoal)

7. Samba Latino (Daniel Migliavacca), Part. Caíto Marcondes (cajongô)

8. Choro em Viena (Daniel Migliavacca/Gustavo Moro)

9. Novos Amigos (Glauco Solter/Alessandro Kramer), Part. Alessandro Kramer (acordeon)

10. Contínua (Daniel Migliavacca), Part. Marcel Powell (violão)

SERVIÇO DO SHOW

Lançamento CD “Alma Lúdica”, com Daniel Migliavacca Quarteto

Músicos: Daniel Migliavacca (bandolim), Gustavo Moro (violão 7 cordas), Glauco Solter (baixo) e Luis Gustavo Rocha (bateria)

Participação especial: Eduardo Neves (sax/flauta) (RJ)

Dia: 10 e 11 de agosto de 2018 | Sexta e Sábado

Local: Teatro Paiol

Horário: 20h

Endereço: Praça Guido Viaro, s/nº

Capacidade: 217 lugares

Classificação: Livre

Preços dos ingressos: R$10,00 (inteira) R$5,00 (meia)

Venda de ingressos: bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 14h às 18h

SOBRE DANIEL MIGLIAVACCA

O bandolinista e compositor Daniel Migliavacca nasceu na cidade de São Paulo (SP) e mudou-se para Curitiba/PR no ano de 2000. Aos 12 anos Iniciou seus estudos musicais tocando cavaquinho e, em 2003, passou a se dedicar ao bandolim e a música instrumental, sobretudo ao Choro. Hoje, aos 33 anos, atua como solista, arranjador, compositor, acompanhador, diretor e produtor musical, passando pela música brasileira, jazz, música erudita e contemporânea. Em seu trabalho atual, apresenta uma mistura de influências, que passa por gêneros como o Samba, o Jazz e o Baião, mas tendo o Choro como principal universo estético, quando traz para o bandolim diversas informações aliadas à tradição brasileiríssima do instrumento.

De 2006 a 2009, foi integrante da Orquestra à Base de Corda de Curitiba tendo participado de diversos shows com os convidados: Ná Ozzetti, Dominguinhos, André Abujamra, Joel Nascimento, Zé Renato, entre outros. Também já esteve em shows ao lado de Renato Borghetti, Hamilton de Holanda, Gilson Peranzzetta, Altamiro Carrilho, entre outros. Em 2006 conquistou o primeiro lugar como melhor instrumentista no “Prêmio Nabor Pires Camargo”, realizado em Indaiatuba/SP e em 2013 o segundo lugar nesse mesmo concurso. Como solista convidado da Orquestra de Câmara de Curitiba executou a “Suíte Retratos” em 2009 e o “Concerto para Bandolim e Cordas” em 2017, ambos de Radamés Gnattali. Em 2010, participou do ll Festival Nacional Curitiba no Choro, conquistando o segundo lugar como compositor, além dos prêmios de voto popular e de melhor instrumentista. Em 2011, formou-se Bacharel em Música Popular pela UNESPAR em Curitiba.

Foi professor de prática de conjunto de Choro do Conservatório de MPB de Curitiba de 2010 a 2012. Nos anos de 2012 e 2015 atuou como professor de bandolim, cavaquinho e prática de conjunto de Choro na Oficina de Música de Curitiba. Atualmente é aluno do curso do programa de Mestrado Profissional da UFRJ no Rio de Janeiro.

Integra o duo “Bandolaxo” ao lado do baixista Glauco Solter (PR); o quarteto instrumental “Os Balangandãs”; duo com o violonista Marcel Powell (RJ) e duo com o percussionista Caíto Marcondes (SP). Apresenta-se também com seu próprio quarteto instrumental, além de atuar constantemente como convidado em diversos projetos de outros artistas.

DISCOGRAFIA DANIEL MIGLIAVACCA

“Bandolim” (2009);

“Divertimento” (2011), parceira com a pianista Elizabeth Fadel;

“Tocando à vontade” (2013);

“Daniel Migliavacca interpreta Walter Scheibel” (2016), com choros e valsas inéditas do compositor catarinense radicado em Curitiba;

“Alma Lúdica” (2018).

REDES SOCIAIS:

Site: www.danielmigliavacca.com.br

Perfil no FB: www.facebook.com/danielmigliavacca

Página no FB: www.facebook.com/danielmigliavaccabandolim

Instagram: https://www.instagram.com/danielmigliavacca

Link para ouvir o CD Alma Lúdica:

https://soundcloud.com/daniel-migliavacca/sets/alma-ludica-daniel-migliavacca