Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

Na manhã desta quarta-feira (16) o executivo Daniel Pimentel Slaviero toma posse como novo presidente da Copel. Ele foi eleito pelo Conselho de Administração da Copel (CAD) no dia 8 de janeiro. A cerimônia será a partir das 9h30 e ocorrerá na praça central do maior polo administrativo da Copel no Paraná, no bairro Mossunguê, em Curitiba.

