Danilo Gentili se apresenta nesta quinta no Teatro Guaíra

Da redação

O humorista Danilo Gentili fará em Curitiba a única apresentação de um novo show de stand up comedy inspirado na política brasileira. ‘Politicamente Incorreto 2018’ será apresentado no Teatro Guaíra, hoje, em duas sessões, às 18h30, e 21h. O evento terá ainda transmissão ao vivo gratuita pela internet para todo o país.

O show resgata um dos grandes marcos da carreira de Gentili. Proibido de fazer piada com política na TV em 2010, na véspera das eleições daquele ano, ele criou um show e transmitiu pela internet de graça, com grande repercussão. Agora, na reta final da eleição mais inflamada da história, o comediante volta aos palcos com um novo stand-up que apresentará uma única vez, em Curitiba.

Ele avisa: “não pouparei nenhum candidato!”. Curitiba foi escolhida por conta de ser a sede da Lava Jato, que tem deixado de cabelo em pé políticos de todas as siglas e ideologias.

SERVIÇO

Politicamente Incorreto 2018 - Show de humor com Danilo Gentili

Quando: Hoje, sessões às 18h30 e 21h

Onde: Teatro Guaíra - Rua XV de Novembro 971 - Centro, Curitiba - PR

Quanto: ingressos a R$ 70 e R$ 35 (meia)

INFORMAÇÕES: www.diskingressos.com.br/event/8998