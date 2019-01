Danrley veta romance no BBB 19 e elogia namorada fora da casa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se tem uma pessoa que diz que não vai se relacionar com ninguém dentro do BBB, este é o estudante carioca de ciências biológicas e vendedor de picolé Danrley, 19. O rapaz já disse logo de cara que tem uma namorada fora do reality e afastou qualquer possibilidade de romance.

Quem ficou feliz da vida com isso foi a namorada dele, Larissa Celestino, 18, com quem namora há três meses. Em entrevista ao GShow, ela confidenciou que estava aflita por não saber como seria o comportamento do amado na atração.

"Eu acompanhei o programa a noite toda com a família dele. Fiquei na expectativa para ver o que falaria a meu respeito. Quando ele falou, meu coração ficou em paz, chorei! Foi muito carinhoso, muito fofo. Toda a família ficou feliz", disse.

Ela completou: "Confio nele. Mas precisava que ele comentasse sobre mim lá dentro para ficar em paz ou que, pelo menos, falasse que namora. Fiquei mais confiante, mais tranquila."

No programa, Danrley até fez uma revelação de que seria virgem, o que causou um certo espanto por parte de alguns participantes. Mas, segundo Larissa, tudo não passa de uma piada. "Dava para ver que era uma ironia, mas as pessoas não entenderam. Temos uma vida sexual ativa", disse.