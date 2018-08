Darth Vader agora é guitarrista em apresentação especial do Cinema In Concert

Redação Bem Paraná com assessoria

Domingo de Dia dos Pais pede um programa diferente e o Teatro Guaíra recebe a Orquestra Filarmônica de Curitiba com o espetáculo Cinema in Concert sob a regência do maestro Alexandre Brasolim. É neste dia 12 de agosto, às 16h. Uma das apresentações de maior sucesso da companhia volta em cena repaginada. Darth Vader, o grande astro do show, assume o papel de Rock Vader e durante a música de Star Wars chega para mostrar toda sua maestria em solos de guitarra reinventando a sua Marcha Imperial.

O programa contempla mais de 15 trilhas sonoras dos mais famosos filmes e para muitos deles os personagens participam ao vivo. Como em T-Rex, o aprendiz assume a batuta para reger a sua própria trilha; em 007 Skyfall, a música consagrada por Adele será interpretada pela curitibana poderosa Michele Mara. Um dos momentos que devem cobrir a plateia de emoção é na música "See You Again", da série de filmes Velozes e Furiosos.



Tem também Família Adams, Indiana Jones, Rocky Balboa, Batman, Piratas do Caribe e muito mais. A direção é de Kika Marquardt e os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos a partir de R$ 40 a meia entrada, que é válida para doadores de sangue, estudantes, idosos, PNE´s, professores, portadores de câncer, cartão fidelidade Disk Ingressos e cartão Criança na Plateia. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808.



Sobre a Orquestra Filarmônica de Curitiba: foi criada em 2012, com o objetivo de proporcionar uma performance de excelência, realizando concertos diferenciados. É formada por músicos locais renomados que também fazem parte de grandes grupos, como a Orquestra Sinfônica do Paraná e a Camerata Antiqua de Curitiba. Seu repertório é amplo e diversificado, transitando entre a música clássica e a popular. Somente em 2017, já produziu os concertos Fantasia, Cinema in Concert, Clássicos da TV, Broadway in Concert, Carnaval dos Animais e Magia, com grande sucesso de publico. Mais informações, no site www.ofc.art.br ou pela Fanpage www.facebook.com/ofcuritiba.

Serviço

O que: Cinema in Concert especial Dia dos Pais

Onde: Teatro Guaíra

Quando: 12 de agosto às 16h

Quanto: a partir de R$ 40 a meia entrada à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do teatro