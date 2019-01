De bebidas até fotoproteção, veja dicas práticas para pular carnaval sem causar danos à pele

Redação Bem Paraná, com assessoria

O carnaval é, para muitos, a melhor época do ano, mas requer alguns cuidados. Nos blocos, os foliões abusam da exposição ao sol sem fotoprotetor, das bebidas alcoólicas, da alimentação gordurosa, da maquiagem carregada, dentre outros exageros que podem causar arrependimento nos meses posteriores, pois comprometem a saúde e beleza da pele. Por isso, para que não haja sustos depois da festa, a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, preparou algumas dicas primordiais e sugestões de produtos que não podem faltar na bagagem, no caso de quem vai viajar. Se pelo menos parte das recomendações forem seguidas, certamente a pele continuará saudável para os diversos feriados que ainda virão por aí. Confira:

Alimentação – Frutas, verduras e legumes são bem-vindos, principalmente os que fornecem nutrientes à pele, com propriedades antioxidantes, como a cenoura e a alface, por exemplo. “Invista nas folhas verde escuras, no tomate e no gengibre, que é anti-inflamatório. Uma boa fruta é o melão, pela propriedade imunológica e o do tipo cantalupe por ser fitoestrogênio natural”, conta a dermatologista. Portanto, refeições leves, sem exageros calóricos. As frutas são ricas em fibras, vitaminas e sais minerais, além do elevado teor de água, como pera, uva e melancia. Como recomendação geral, não consuma alimentos de procedência desconhecida, principalmente os vendidos em barracas de rua.

Bebidas – Não se engane, cerveja não hidrata ninguém; pelo contrário, se ingerida em excesso, pode gerar desidratação. “Bebidas como cerveja, vodca e outros destilados ajudam a desidratar, portanto se consumir essas bebidas, não se esqueça da água logo em seguida. Uma boa dica para hidratação é a ingestão de água de coco, isotônicos ou sucos naturais — no caso das frutas cítricas, cuidado para não se expor ao sol e causar manchas”, recomenda. “Não se esqueça: nunca tome bebidas alcoólicas em jejum. Evite as destiladas, não misture tipos diferentes e tome cuidado com os exageros”, argumenta a médica.

Sol – O horário (de verão) para um bronzeamento saudável é até as 10h e depois das 16h. Fora destes horários, é imprescindível proteger-se, aplicando a cada duas horas uma camada adequada de protetor solar e hidratar-se com muita água. Caso queira fazer exercícios, é recomendável fazê-los bem cedo, ou no final do dia. “A escolha do filtro solar é primordial, com no mínimo FPS 30 e que contém ativos bloqueadores como dióxido de titânio e óxido de zinco. Para potencializar o efeito, use antes do protetor um creme com antioxidantes com Vitamina C, Vitamina E, Alistin e OTZ 10”, explica. “O mais importante é a reaplicação a cada duas horas ou sempre que transpirar muito ou tomar banho de mar ou piscina. Além disso, não deixe de passar o filtro solar também em dias nublados.”

Óculos de sol – Não se esqueça de usá-los constantemente, porque o excesso de claridade da areia pode causar danos à córnea (inflamação). Além disso, a claridade dos raios solares nos obriga a contrair os músculos ao redor dos olhos, o que pode demarcar linhas de expressão. Os óculos também protegem a área dos olhos e as pálpebras do contato com os raios UV, que podem provocar bolsas, flacidez e até câncer nessa região de difícil aplicação do fotoprotetor.

Sono – É de fundamental importância. O ideal é que se tenha, pelo menos, seis horas seguidas de bom sono, diariamente. “Para ajudar ainda mais a manter a saúde e beleza da pele, use cremes antioxidantes noturnos e que contenham Overnight Repair, um ingrediente que estimula a reparação e regeneração das células que acontece no período noturno”, explica a médica. Mantenha o seu quarto fresco, escuro e confortável.

Olheiras – Se a festa foi longa e no dia seguinte os olhos ficaram inchados, uma alternativa rápida e momentânea é aplicar compressas de chá de camomila gelado por dez minutos que promove vasoconstrição, diminuição do inchaço e ação anti-inflamatória pelo camazuleno e alfa bisabolol presentes na camomila.

Cabelos – Lembre-se que couro cabeludo também queima. Portanto, use produtos específicos para proteção solar para os cabelos e use um chapéu ou um boné. Na praia ou piscina, leve uma garrafinha com água mineral e molhe sempre os cabelos depois de mergulhar. “Desta forma, você estará evitando o acúmulo de cloro ou areia nos cabelos. Se não for possível, use um xampu específico para equilíbrio dos cabelos na hora do banho. Durante o banho de sol, não se esqueça do leave-in para não ressecar os fios”, sugere.

Proteção para os lábios - Eles são, sem dúvida nenhuma, uma das áreas mais sensíveis e delicadas do nosso corpo e precisam sempre estar protegidos contra agressores externos, que causam rachaduras, descamações, ardência e, pior de tudo, herpes, manifestação muito comum nessa época de frequente exposição ao sol, sem falar nos carcinomas. Para reduzir estes efeitos, o ideal é a utilização de princípios ativos importantes, encontrados em filtro solar, cuja ação recai sobre raios UVA e UVB. (Os fumantes precisam ter cuidado redobrado, pois o cigarro aumenta a formação dos radicais livres que atacam a pele e favorecem o aparecimento de vincos e rugas).

Maquiagem – As cores fazem parte do feriado, mas não significa que se deve abusar da maquiagem. Use com moderação e prefira somente hidratantes ou BBcreams, ao invés de usar base. Evite o uso de batons de longa duração e prefira os que possuem proteção solar. Sempre se lembre de remover com produtos especiais para área dos olhos, de preferência bifásicos.

Corpo – Tome muita água, mais do que os dois litros recomendados por dia, porque a transpiração é excessiva nesta época. Use roupas leves, de algodão e de preferência que contenham proteção solar; evite tecidos sintéticos. Na hora do banho, prefira a água de morna a fria, para não ressecar a pele e evite usar desodorante com alto poder antiperspirante, para não gerar inflamação. “À noite, invista em hidratantes pós-banho com ativos potentes como Hyaxel e antioxidantes como OTZ 10 e Coffee Skin. Aproveitar o carnaval e usar hidratantes corporais que podem ser misturados a óleos com partículas de mica dourada para efeito de hidratação e luminosidade”, indica. Ou se for brincar o carnaval e desfilar, pode usar para corrigir pequenas imperfeições uma base líquida misturada ao hidratante para aplicar nas pernas. Usar sempre após o sol um pool de antioxidantes de preferencia com vitamina C e E.

Pernas e axilas – Procure fazer a depilação com antecedência, para evitar inflamações. Nunca deixe para depilar com lâmina antes de ir para o sol, porque podem surgir ferimentos que ficam mais irritados ainda com o contato com o cloro ou a água do mar e areia. Depois, não se esqueça de aplicar filtro solar na região.

Unhas – Use base protetora para proteger a placa ungueal, antes de usar o esmalte.

Areia – Depois de frequentar a praia, podem surgir infecções na pele, causadas por fungos e bactérias da areia. Por isso, cuidados com a higiene redobrados.

Avião – Se você for viajar de avião, atenção principalmente no que se refere à hidratação da pele. “Antes de decolar, coloque uma camada generosa de hidratante no rosto e mãos (não esqueça as cutículas). Durante o voo, borrife água termal no rosto várias vezes, se a viagem for longa”. Além da pele do rosto, uma das áreas que mais sofrem com o ar seco das cabines são os lábios. “Eles também devem estar protegidos com protetor labial”, finaliza a médica.