De Demi Lovato a José Mayer, relembre famosos que sofreram com problemas de saúde em 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2018 foi de muitas comemorações para alguns artistas, mas também de momentos mais complicados para outros.

Algumas celebridades passaram boa parte do ano indo a hospitais, como a cantora Demi Lovato, que teve uma overdose de heroína em julho deste ano e ficou desacordada, tendo de ser internada às pressas em Los Angeles. Depois do ocorrido, ela foi encaminhada para a reabilitação, da qual saiu apenas no início de novembro.

Selena Gomez, conhecida de Demi, também foi hospitalizada duas vezes seguidas em uma clínica psiquiátrica após uma crise nervosa. A cantora, que está com a saúde debilitada desde que passou por um transplante de rim no ano passado, teve ataques de pânico por conta dos resultados de alguns exames de sangue que a cantora fez e que mostraram um baixo índice de glóbulos brancos.

No Brasil, a situação não foi melhor. Muitos artistas tiveram de interromper suas carreiras para cuidar da saúde.

Simaria, da dupla com Simone, sofre de uma tuberculose ganglionar e teve de anunciar uma pausa nos shows em setembro para cuidar de si. Ela chegou a passar mal durante uma apresentação e precisou ser internada às pressas.

Semanas depois, ela anunciou um novo período de descanso - ela e a irmã já haviam parado por cinco meses neste ano. Mas, em novembro, elas interromperam a pausa para gravarem um novo DVD.

O ator José Mayer também ficou internado por 30 dias no Rio de Janeiro por conta de um tratamento contra granulomatose de Wegener, uma doença autoimune e rara, que não tem causa conhecida e pode atingir o pulmão, os rins ou as vias aéreas superiores.

De surpresa, Susana Vieira ainda revelou neste ano um câncer contra o qual luta há cerca de três anos. A atriz tem leucemia e, por isso, passa por procedimentos sazonais para tratar de sua saúde.