De olho na Copa América, CBF anuncia amistoso contra República Tcheca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, nesta sexta-feira (18), um amistoso da seleção principal contra a República Tcheca visando as preparações para a Copa América deste ano. O confronto será no dia 26 de março, em Praga.

"É um adversário que traz as características que a comissão técnica deseja para esse período de preparação visando a Copa América. Além disso, as estruturas de treinamento e jogo são ótimas e oferecem todas as condições", destacou Edu Gaspar, coordenador da seleção, ao site da CBF.

De acordo com a entidade, a seleção entrará em campo em uma segunda oportunidade também no mês de março. Apesar disso, os detalhes da outra partida ainda não foram divulgados.

Será a segunda vez na história que o Brasil enfrentará a República Tcheca. Na única partida realizada, a seleção brasileira venceu por 2 a 0 em dezembro de 1997, em jogo válido pela Copa das Confederações.