De Temer a Oprah, políticos e famosos frequentaram casa de médium João de Deus

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médium João de Deus, que diz fazer cirurgias espirituais através de entidades incorporadas em Abadiânia (GO), ostenta longa carteira de pacientes estrelados -de políticos a celebridades, brasileiros e estrangeiros. Da apresentadora americana de TV Oprah Winfrey ao atual presidente da República, Michel Temer (MDB).

Internacionalmente conhecido por tratar doenças como câncer, esclerose, cegueira e depressão, João de Deus é acusado de agressão sexual por ao menos 13 mulheres. As denúncias foram reveladas neste sábado (8) pelo jornal carioca O Globo e pelo programa "Conversa com Bial", do jornalista Pedro Bial, na TV Globo.

As histórias se repetem: o médium chama mulheres para consultas individuais, onde acontecem os abusos. Outro ponto comum é o oferecimento de cristais como presentes.

Sua fama mundial começou em 1991, quando a atriz americana Shirley MacLaine -vencedora do Oscar pelo filme "Laços de Ternura" (1983)- tratou um câncer na região abdominal com João Deus. A bilionária apresentadora só ficou sabendo do médium, no entanto, quando entrevistou o psicoterapeuta Wayne Dyer, que afirma ter sido curado de uma leucemia por ele.

Em 2012, Oprah decidiu vir até a cidadezinha de 15 mil habitantes, dividida ao meio pela BR-060, rodovia que liga Goiânia a Brasília, para conhecer o trabalho de alento e cirurgias espirituais. Lá, ela teria meditado, orado e testemunhado as tais cirurgias, na chamada sala da entidade.

Ao sair disse que sentiu "algo muito forte. Foi muito além do que eu esperava". "Achei que ia desmaiar", afirmou Oprah, que exibiu o programa "Você acredita em milagres?" sobre o local. João de Deus já apareceu também em documentário do Discovery Channel.

Um ano antes, a apresentadora -esta brasileira- Xuxa Meneghel marcou presença na cidade. A rainha dos baixinhos foi gravar um quadro para o programa que apresentava, mas acabou ficando para ser "tratada pelas entidades".

Chegou a ajudar João de Deus numa cirurgia espiritual, na qual o médium teria raspado o olho de um homem de 52 anos com uma faca. "Ele é um iluminado", disse Xuxa à época.

Quando ainda era ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT) buscou tratamento para o câncer no sistema linfático em Abadiânia. A ex-presidente foi uma das que tomou a água que seria energizada pelo médium, em 2008.

O ex-presidente Lula também recorreu a ele durante o tratamento de um câncer na laringe anos depois. Se divida entre o hospital paulistano Sírio-Libanês e os encontros com o médium para cuidar da "saúde da alma". Em 2011, ele recebeu João de Deus no hospital e em seu apartamento, em São Bernardo do Campo (ABC paulista).

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso recebeu, em 2012, o prognóstico de só mais um ano de vida, por causa de um agressivo câncer no esôfago.

"Fiz um tratamento intenso de quimioterapia, acupuntura, fito terapia, homeopatia e o Carlos Ayres [Britto, ex-ministro do STF], que é meu amigo querido, levou o João de Deus, que é um médium que vive perto de Brasília, na minha casa", conta Barroso.

O ministro diz que "até fiquei amigo dele, gosto muito dele", ao se referir a João de Deus. E que depois de alguns meses de tratamento, seu médico teria dito que "não saberia explicar exatamente o que aconteceu, mas sua doença desapareceu".

Neste ano, cerca de 5.000 pessoas foram ao interior goiano para celebrar o aniversário de Dom Inácio de Loyola, espírito incorporado por João de Deus. Entre os presentes estavam Barroso, a atriz Bruna Lombardi e o marido, Carlos Alberto Riccelli, o fotógrafo Mario Testino e o cineasta Candé Salles.

Na véspera da delação de Joesley Batista, o presidente Michel Temer (MDB) recebeu um passe do médium. Também esteve com João de Deus quando ficou internado no Sírio-Libanês, para fazer uma cirurgia na próstata.

O presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf seria próximo do médium. "O Skaf para tudo o que está fazendo para me preparar um churrasco como eu gosto: com carne bem passada", disse João de Deus, em entrevista à revista Veja, no ano passado.

O médium apareceu ainda num documentário da artista plástica sérvia Marina Abramovic, conhecida por testar os limites de seu corpo através da arte. Ela veio ao país em busca de cura e inspiração artística e "se conectou com o cirurgião psíquico" na cidadezinha goiana, para a gravação de "Espaço Além - Marina Abramovic e o Brasil".

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário e a namorada, a modelo Celina Locks, visitaram a Casa Dom Inácio de Loyola, em fevereiro de 2018. Celina compartilhou imagens do encontro com o médium João de Deus nas redes sociais. "Gratidão. Obrigada pela fé, pela força e pelo amor com todos que você recebe na casa Dom Inácio e no seu coração. Luz inexplicável", afirmou na legenda, sem dizer o motivo da visita.

Quem também relatou a experiência em Goiás na internet foi o ator Fábio Assunção. No começo deste ano, ele percorreu 11 mil quilômetros de moto para chegar na cidadezinha e tratar o vício em drogas.

Em 2013, a atriz Giovanna Antonelli viajou até lá para se encontrar com o médium e também fez uma postagem. "João de Deus. Que experiência linda vivi hoje. Tanta gente com fé, em busca de Deus. Uma energia mágica e respeitosa. Emocionante", escreveu ela na legenda da imagem.