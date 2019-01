Deborah Secco adere aos fios platinados depois de ousar com 'joãozinho'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco, 39, voltou a surpreender os fãs com um novo corte de cabelo. Ela, que já tinha trocado os fios longos pelo estilo "joãozinho", agora decidiu experimentar o platinado pela primeira vez. "Eu sempre quis fazer, mas faltava um pouco de coragem", afirmou ela.

A primeira mudança da artista ocorreu em outubro do ano passado, na reta final da novela "Segundo Sol" (Globo), durante um surto psicótico de sua vilã Karola. Na ocasião, ela chegou a falar em estender a transformação ao seu estilo de vestir. "Estou em um momento de me desapegar do que era, construir um novo jeito de ser", disse.

Já os fios platinados, Secco afirma que fazem parte da mudança que costuma fazer após todo trabalho. "Estou muito feliz. Achei que esse era o momento certo. Gosto de mudar, de me reinventar após cada trabalho. Lá em casa, Hugo e Maria adoraram também!", afirmou.

A mudança foi feita pelo hair stylist Anderson Couto. "É um cabelo mais sensível por conta da descoloração. Mar, tudo bem. Piscina, nem pensar. Só lavar com shampoo e condicionador para cabelo colorido", explica ele. "Se for fazer um look como esse, vale ficar uma semana sem lavar os fios, porque vai ter menos dor no couro cabeludo."