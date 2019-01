Deborah Secco mostra reação da filha ao vê-la com cabelo platinado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quem a atriz Deborah Secco, 39, ficou parecida após adotar um novo estilo de cabelo, com corte "joãozinho" e fios platinados? Segundo sua filha, Maria Flor, 3, com um pintinho. E também com a apresentadora Xuxa, 55.

"Um pintinho", disse a menina após ver a mãe. "Da um abraço na sua mãe Piu-Piu", brincou Deborah. Ao que a menina emendou, arrancando risos de quem estava presente: "Parece a Xuxa". O vídeo foi compartilhado pela atriz em seu Instagram, nesta quarta-feira (16).

Maria Flor ainda fez um pedido, consentido pela mãe. "Me leva para pintar o cabelo de roxo?"

Sobre o novo visual platinado, Deborah afirmou que o desejo era antigo, mas faltava coragem, que veio após precisar cortar os fios para a reta final da sua personagem Karola na novela da Globo "Segundo Sol" (2018). "Estou em um momento de me desapegar do que era, construir um novo jeito de ser", disse.

A mudança foi feita pelo hair stylist Anderson Couto. "É um cabelo mais sensível por conta da descoloração. Mar, tudo bem. Piscina, nem pensar. Só lavar com shampoo e condicionador para cabelo colorido", explica ele. "Se for fazer um look como esse, vale ficar uma semana sem lavar os fios, porque vai ter menos dor no couro cabeludo."