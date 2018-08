Decoração de varanda: cinco dicas para um ambiente mais aconchegante

Redação Bem Paraná com assessoria

A varanda pode funcionar como uma extensão da área interna ou apenas como um espaço de ventilação, de acordo com o objetivo. Para dar mais personalidade a ela, veja algumas dicas da Construtora Trisul de como utilizá-la e decorá-la a seguir.

1. Utilize a área como jardim

Plantas são ótimas opções para decoração de varanda. Além de trazer mais vida ao ambiente, cuidar delas proporciona momentos relaxantes e contato com a natureza. Em alguns terraços é viável até cultivar árvores frutíferas de pequeno porte, como jabuticaba e amora. Outra alternativa é a horta vertical, que é perfeita para espaços menores. Basta escolher uma parede que receba boa incidência de luz solar para colocar os vasos.

2. Opte por móveis de madeira

Móveis feitos com materiais naturais, como a madeira, funcionam muito bem nas varandas. Podem-se utilizar espreguiçadeiras e mesinhas ou até mesmo construir um deck de madeira para o piso. Almofadas coloridas contrastam bem com esses itens e trazem mais energia para o ambiente. Outra forma de incluir a madeira é construir um painel na parede que possa sustentar um jardim vertical.

3. Crie um escritório

Sem espaço para o escritório? Utilize a varanda! Para isso, é preciso, essencialmente, de uma mesa, uma cadeira confortável e tomadas disponíveis para o computador, a impressora e o telefone. Também é possível fechar a área com grandes janelas de vidro. Assim, a vista será mantida e o excesso de ruído será evitado.

4. Transforme-a em sala de jantar

Uma excelente forma de transformar a varanda em um espaço aconchegante é usá-la como sala de jantar. Já imaginou fazer todas as refeições aproveitando a vista, como se estivesse ao ar livre? Sem contar o fato de que a mesa e as cadeiras ficarão em uma área separada da sala de estar. Caso o local seja mais compacto, mesas redondas e bancos no lugar de cadeiras com encosto são mais adequados.

5. Invista em um espaço de lazer

A varanda ainda é ideal como espaço de lazer, para organizar um open house e receber os amigos nos fins de semana, por exemplo. Para isso, pode-se optar por montar uma área com churrasqueira. Também é indicado reservar um local para a pia e uma área de apoio. Para aproveitar bem o espaço, utilize móveis planejados.

Nas paredes, é interessante usar materiais de fácil limpeza, como azulejos, principalmente no entorno da churrasqueira. Já para o piso, uma boa sugestão é o cimento queimado, que dá um aspecto mais moderno ao ambiente. A decoração de varanda é muito importante no imóvel. Invista no espaço para deixá-lo mais aconchegante e capaz de proporcionar momentos de prazer e descanso.