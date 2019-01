Defesa Civil de Brumadinho (MG) não necessita de doações no momento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após receber o apoio de dezenas de ONGs e voluntários de todo o Brasil, a Defesa Civil de Brumadinho informou nesta quarta-feira (30) que as doações para as vítimas da tragédia que atingiu a cidade estão suspensas.

No fim de semana anúncio similar chegou a ser feito, mas o setor depois voltou a divulgar a necessidade de alguns itens específicos para reposição como água e produtos de limpeza.

De acordo com as novas orientações, o estoque de artigos recebidos é suficiente para atender as necessidades das vítimas neste momento. No entanto, a Defesa Civil orienta que as arrecadações já feitas sejam destinadas ao município.

Diariamente os donativos estão passando por uma triagem e os dados do estoque são atualizados. Informações sobre a necessidade de novas doações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3571-6067.

Algumas campanhas para arrecadar fundos para ajudar as vítimas continuam.

Na sexta-feira (25), uma barragem da mineradora Vale rompeu e ondas de lama devastaram parte do local, deixando centenas de desaparecidos.

DOAÇÕES FINANCEIRAS

Uma campanha para arrecadar fundos em apoio à população de Brumadinho foi aberta no Catarse, plataforma de financiamento coletivo online. Moradores de Belo Horizonte pretendiam arrecadar R$ 10 mil, mas, até esta quarta, a iniciativa havia contabilizado mais de R$ 113 mil. Mais informações, no seguinte link: https://goo.gl/szpQSX.

O Banco do Brasil também divulgou uma conta que foi aberta em parceria com a Prefeitura de Brumadinho. Conforme o banco, ações emergências foram adotadas para apoiar as vítimas do desastre.

Os dados são: agência 1669-1, conta 200-3 (SOS Brumadinho), CNPJ 18.363.929/0001-40.

Outro projeto chamado Todos por Brumadinho pretende reunir R$ 10 mil na próxima semana. Ele está disponível no seguinte endereço: https://goo.gl/7h76mj.

DOAÇÃO DE SANGUE

É possível doar sangue no hemocento de Belo Horizonte (alameda Ezequiel Dias, 321, bairro Santa Efigênia). Agendamentos podem ser feitos pelo telefone (155) ou no site do hemocentro (https://goo.gl/5TmMV8).