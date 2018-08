Defesa Civil de São José dos Pinhais pede economia de água e cuidados com a saúde

Ascom/São José dos Pinhais

A Defesa Civil de São José dos Pinhais orienta a população quanto ao uso da água neste período de inverno e de escassez de chuvas, evitando assim problemas de abastecimento e saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde em algumas regiões do país, o inverno coincide com o período mais seco do ano. Nestes períodos, observa-se uma considerável redução de água nos reservatórios, como é o caso atual da represa do Vossoroca, localizada no município de Tijucas do Sul, e que abastece São José dos Pinhais.

Com este cenário, recomenda-se a economia de água, a fim de garantir a disponibilidade de recursos hídricos para consumo a todos os cidadãos. Outro fator em que incide a falta de água é a questão da saúde, pois neste período, aliado a demais fatores, aumenta a incidência de doenças respiratórias, como rinite alérgica e asma, além de problemas na pele, nos olhos e sangramento nasal.

Dentre outras recomendações e cuidados, a Defesa Civil e o Ministério da Saúde orientam que neste período do ano, a população aumente a hidratação, ingerindo mais água, suco natural e água de coco, faça refeições leves com muitas frutas e legumes. A pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade, desta maneira se recomenda o uso de hidratantes para ajudar, e o soro fisiológico ajuda na hidratação das vias áreas. Tais cuidados são para este período mais frio e com baixa umidade, assim como no período do verão.