Delegacias da Grande Curitiba abrigam o triplo da capacidade

Redação Bem Paraná

Levantamento do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Órgão de Execução Penal, revela superlotação em 14 cadeias da região. As delegacias têm espaço para 341 detentos, mas a população abrigada chega a 1.170 pessoas, cerca de 3,4 vezes mais. O caso mais grave é na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que só poderia receber oito detentos, mas abriga 114 presos, 14,2 vezes mais que sua capacidade.

A situação dos distritos foi apresentada ontem ao Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen). O Conselho da Comunidade de Curitiba solicitou providências para a transferência de detentos já condenados para outras unidades prisionais. Atualmente, 54% dos presos no Paraná são provisórios. A média nacional é de 25%.

“Além de o Estado não cumprir sua obrigação de garantir condições adequadas aos detentos que estão sob sua custódia, a situação mantém o sistema em um constante estado de risco de rebeliões”, afirma a advogada Isabel Kluger Mendes, presidente do Conselho da Comunidade da RMC.

Recesso judiciário

O Departamento Penitenciário informou à reportagem do Bem Paraná que devido ao recesso judiciário de fim de ano, houve uma diminuição na saída de presos do sistema prisional, consequentemente uma menor abertura de vagas. Ainda assim, o Depen tem feito um esforço para receber presos todas as semanas. Essa situação será levada ao Comitê de Transferência de Presos (Cotransp), responsável por autorizar essas transferências, para que providências conjuntas possam ser adotadas até que a situação seja normalizada.

Como está a situação das delegacias de Curitiba