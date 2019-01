Redação Bem Paraná

Com o início da nova gestão da Polícia Civil do Paraná (PCPR), novos delegados divisionais assumiram cargos de alto escalão da instituição. Todos estão empenhados na formação de suas equipes e na elaboração do Plano Estratégico PCPR 2019 - 2022. O objetivo dos dirigentes é integrar ações para trazer avanços à PCPR, proporcionando um serviço de excelência à população.

