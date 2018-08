Demi Lovato teve overdose da mesma droga que matou Prince, diz site

Da redação

A overdose de Demi Lovato começou no dia 24 de julho às 4 da manhã, quando ela enviou uma mensagem para um traficante de drogas ir até a casa dela, de acordo com informações divulgadas pelo TMZ. Fontes próximas à cantora dizem que ela estava numa festa em West Hollywood, e depois foi para casa. O traficante teria deixado um papel alumínio com oxicodona. Pelas informações do site, e sem Demi saber, o lote também teria fentanil (outro opiáceo), a mesma droga que matou Prince.

Celebridade

Kelly Key diz que filha Suzanna não é mais filha de Latino

Ontem, Kelly Key usou o seu Stories do Instagram para contar que sua filha, Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com Latino, agora é oficialmente filha de Mico Freitas, seu marido. A relação de Suzanna com o seu pai veio à tona após ela passar o Dia dos Pais ao lado de Mico. “Mico não é mais só padrasto da Suzanna, ele é mais que isso. O Mico é oficialmente pai da Suzanna. Tivemos essa boa notícia enquanto estávamos em Portugal. Nós já havíamos entrado com esse pedido e foi super bem aceito. Então a Suzanna é Freitas oficialmente, já podem usar a palavra pai quando se refere ao Mico na vida dela, já é oficial”, falou Kelly Key. Suzanna publicou vídeos na última segunda-feira, 13, explicando que desejou feliz Dia dos Pais a Latino de forma privada, mas que tem um relacionamento distante com ele, e que convive com Mico.

Música



Filhos de McCartney e Lennon postam selfie juntos

Sean Lennon, filho do antigo integrante dos Beatles John Lennon, postou na segunda-feira (13) uma foto ao lado de James McCartney, o fiho de Paul McCartney, que também fazia parte da banda. Postada no perfil do Instagram de Sean Lennon, a foto viralizou justamente pela semelhança dos filhos com os respectivos pais. John Lennon e Paul McCartney escreveram nos anos 1960 mais de 180 canções juntos. Muitas delas tornaram-se famosas através da banda The Beatles, grupo britânico de rock que surgiu em 1960 com a dupla, junto a George Harrison (guitarra solo e vocal) e Ringo Starr (bateria e vocal). A foto pode ser vista no perfil do filho de John Lennon no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BmbE-dcHL1G/.

TV



Dony de Nuccio explica afastamento do ‘Jornal Hoje’ por motivo de saúde

O apresentador do Jornal Hoje, Dony de Nuccio, explicou aos fãs sua ausência do telejornal por motivos médicos ontem. “Há umas três semanas uma hérnia de disco L5-S1 atacou com força total. Uma dor absurda, de não conseguir andar, e tiver que ir para o hospital”, informou em seu Instagram. “Desde então, estava tomando injeção a cada dois dias e remédios fortíssimos para conseguir trabalhar”, complementou. Segundo ele, a situação estava se tornando insustentável: “Sem repouso, não teria reabilitação”. Dony aproveita o período para fazer exames, consultas, exercícios e fisioterapia.

Níver do dia

Ben Affleck

ator norte-americano

46 anos