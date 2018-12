Depois de Batman, Superman e Mulher-Maravilha, Aquaman ganha cartão de crédito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o lançamento dos cartões de crédito do Batman, Mulher-Maravilha e Superman, a fintech Trigg, junto à Warner Bros, lançou o cartão do Aquaman, com bandeira Visa.

A novidade foi divulgada nesta quinta-feira (13), mesmo dia da data de estreia do filme nos cinemas brasileiros.

"Realizamos pesquisas sobre comportamento e percebemos a força do universo geek. E quando trazemos personagens icônicos desse espaço, proporcionamos uma interação entre a marca e o consumidor", aponta Marcela Miranda, Head da Trigg.

Além dos quatro heróis, os clientes da Trigg podem adquirir cartões mais discretos, apenas com as cores tradicionais da DC - verde e grafite. As ilustrações são do artista hiper-realista Alex Ross.

O cartão pode ser solicitado na Store do App, e pode funcionar como cartão oficial ou "espelho". Outros super-heróis já têm as artes definidas, mas ainda sem data de lançamento.

Pensando no universo geek, os clientes Trigg têm também 20% de desconto nas compras das lojas online da Omelete Store, Harry Potter Store, Mundo Geek e na assinatura mensal da Omelete Box Premium, até novembro de 2019.

"Vamos falar muito de DC no próximo ano. 2020 e 2021 serão anos de muitos filmes e ainda vamos lançar muitas surpresas", diz Marcos Mello, gerente-geral da divisão de produtos da Warner.