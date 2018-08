Depois de meses de 'estiagem', PR volta a ter chuva forte nesta sexta. Em Maringá, choveu 108 mm em 19 horas

Da Redação Bem Paraná com sites

O Paraná voltou a ter chuvas mais significativas nesta sexta-feira (3). Desde a madrugada chove nas regiões Noroeste, Oeste, Norte e Norte Pioneiro, com valores até altos. em algumas áreas do Noroeste até o começo da tarde choveu quase 80 milímetros. Na divisa do Oeste com o Noroeste a chuva no mesmo período já era de cerca de 50 mm e no Norte do Estado havia valores de 42 mm. Para se ter uma comparação do volume, no mês inteiro de julho choveu apenas 2,8 mm em Curitiba.

Em Maringá nas últimas horas (entre as 21 horas de quinta até as 16 horas desta sexta-feira) choveu 108 mm. A média de agosto é de 60 mm. Estações meteorológicas do Paraná onde já choveu acima dos 100 mm nesta sexta-feira — Cidade Gaúcha, Londrina, Maringá e Umuarama.

O Paraná ficou sem chuvas mais signficativas assim desde o final do outono. São quase dois meses sem chuva abundante, que já preocupava o setor agropecuário, especialmente a de grãos (milho). As chuvas começaram a ficar mais volumosas apenas no final de julho, mas mesmo assim atingindo áreas isoladas do Estado.

A chuva desta sexta-feira avança para as demais áreas do Paraná, e pode chegar até a Grande Curitiba entre o final da tarde e início da noite. A probabilidade de chuva na Capital era de 90%, segundo o site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

As temperaturas mantém-se amenas na parte mais ao Sul do Estado.