Depois de retirar o útero, Lena Dunham faz cirurgia de remoção de ovário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lena Dunham, 32, atriz de "Girls", passou por uma cirurgia de remoção de ovários na última terça-feira (16), quase um ano após remover o seu útero.

"Ontem eu fiz uma cirurgia de duas horas para remover o meu ovário esquerdo, que estava envolto a um tecido cicatricial e fibroso, preso ao meu intestino e pressionando os meus nervos", escreveu Dunham na legenda de uma foto do Instagram, na qual aparece em uma cama de hospital, mostrando as cicatrizes do corpo.

Ela conta que o problema se intensificou no último mês, até que resolveu fazer a cirurgia. Ela comenta que a foto foi tirada por sua mãe nove horas após a cirurgia, quando a atriz ainda estava com a pressão arterial baixa e na área do pós-operatório.

"Uma grande lição que aprendi com tudo isso é que a saúde, como a maioria das coisas, não é linear - as coisas melhoram e as coisas pioram", afirmou.

Ao final do texto, Dunham reforçou a importância de ter um seguro de saúde de qualidade e revelou estar chocada com seu corpo. Também disse estar "vermelha de raiva" pelo fato do acesso aos médicos ser um privilégio nos Estados Unidos, e não um direito; e pela luta das mulheres com seus corpos.

"Eu me sinto abençoada criativamente, com cócegas pelo meu novo e melhorado umbigo, e muito sortuda por ter um seguro de saúde, assim como dinheiro para os cuidados que estão fora do meu plano", disse.

Em agosto, Dunham também publicou fotos em que aparecia nua para celebrar o aniversário de nove meses da retirada do seu útero. A cirurgia foi feita após um longo período de luta da atriz contra a endometriose.