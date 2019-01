Depois de temporal, dia pode ser de sol

Da Redação

A manhã desta sexta-feira (25) tinha previsão de ser com muitas nuvens em Curitiba. Mas, antes da tarde o sol deve aparecer e o dia deve ser com céu claro na parte da tarde. As temperaturas sobem. O dia deve ser diferente de ontem, que teve céu encoberto, chuva forte em alguns momentos e temperaturas mais baixas.

Um balanço da Coordenadora Municipal de Defesa Civil, no final da tarde, apontava que, apesar da chuva forte, havia relato de apenas uma árvore que caiu no Água Verde e ficou atravessada na via. Casos de semáforos apagados também foram registrados pela Setran, sobreturo no Jardim Botânico.

O caso mais grave aconteceu no Boqueirão, onde um carro caiu e foi arrastado pela correnteza de um córrego. Duas pessoas estavam no veículo. Uma mulher conseguiu ser resgatada, mas um homem foi arrastado e desapareceu. Seu corpo foi encontrado no começo da noite.

O fim de semana volta a ter previsão de pancadas de verão na Capital e as temperaturas não se elevam como no começo da semana.