Deputados novatos roubam a atenção no primeiro dia da nova legislatura

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Deputados novatos e celebridades -alguns se encaixam nos dois grupos- tiveram um dia cheio no começo dos trabalhos da Câmara. Preferidos por parte da imprensa e requisitados por admiradores, esses parlamentares concederam entrevistas e tiraram dezenas de fotos antes, durante e depois da cerimônia de posse. Parlamentares reeleitos não tiveram o mesmo tratamento.

Logo que desembarcou na entrada principal do Congresso, Luísa Canziani (PTB-PR), de 22 anos, a deputada federal mais jovem da legislatura, foi questionada sobre as expectativas para os próximos quatro anos. "Eu me sinto muito honrada e, ao mesmo tempo, é um grande desafio. [...] Estou na vida pública para trabalhar pela educação desse país. Uma educação aliada à tecnologia da informação e da comunicação e com novos modelos de ensino", disse.

Alexandre Frota (PSL-SP) publicou em sua conta no Twitter pouco antes das 9h da manhã. "Fui o primeiro a chegar aqui, e vai ser sempre assim", escreveu. O deputado concorre entre os que mais são procurados para participar de selfies.

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadelha (PDT-PE) também expressou suas prioridades para o mandato. Ele declarou que vai trabalhar para dar "importância desse olhar do Estado para as minorias: o homem do campo, os quilombolas, os indígenas, os moradores de rua". Depois que a namorada chegou à cerimônia, Gadelha não foi tão requisitado como Bernardes.

Uma característica comum entre os novatos é o uso constante de redes sociais. Joice Hasselmann (PSL-PR) tem uma assessora que a acompanha permanentemente e é responsável por fotos, vídeos e transmissões ao vivo para a internet.

Kim Kataguiri (DEM-SP) ficou muito tempo circulando no salão de entrada dos deputados, onde se concentrava parte da imprensa. Ele aproveitou para defender a pauta liberal, principalmente a reforma da Previdência, proposta a ser enviada pelo governo. O deputado defendeu mudanças no comando da Câmara. Ele é contra a reeleição de Rodrigo Maia (RJ), seu correligionário, e afirmou votar em Marcel van Hattem (Novo-RS).