DER-PR lança concorrência para duplicação da Avenida JK, em Matinhos

AEN

Empresas e consórcios interessados em executar a obra de duplicação da Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira (PR-412), em Matinhos, podem protocolar as propostas de preços e documentos de habilitação até 5 de setembro no Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Os envelopes devem ser entregues na sede do órgão, em Curitiba.

A licitação tem preço máximo de R$ 43 milhões e prevê intervenções em um trecho de 2,4 quilômetros de extensão, entre as ruas Alvorada (que dá acesso ao ferryboat) e Pastor Elias Abraão (prédio da prefeitura). Além da restauração e implantação de pista dupla na avenida, o edital contempla a readequação do Canal de Macrodrenagem do Rio da Draga. As propostas dos concorrentes serão abertas pelo DER-PR em 6 de setembro, às 15h.

Com duração de 18 meses, o objetivo da obra é melhorar a fluidez no trânsito dos veículos no trecho urbano da rodovia que liga Matinhos a Guaratuba. É comum haver congestionamentos de veículos leves e pesados, intensificados principalmente nos períodos de feriados prolongados, festas de final de ano e férias escolares.

PROJETO

O projeto prevê duas faixas de tráfego em cada sentido, com 3,6 metros de largura cada, totalizando 7,2 metros por pista, separadas por um canal projetado entre barreiras de concreto. Na interseção com a Avenida Paraná será implantada uma rotatória com semáforo.

Para atender os comércios da região foi prevista uma faixa de estacionamento com dois metros de largura. Em função do alto fluxo de ciclistas e pedestres será implantada uma ciclovia compartilhada.

Também estão programadas melhorias na rede de iluminação e sinalização, além de sinalização semafórica integrada. Toda a drenagem da rodovia será adequada para evitar alagamentos. O canal, hoje a céu aberto, será totalmente revestido em concreto e reposicionado em alguns trechos.

SERVIÇO

O edital da concorrência do DER-PR número 049/2018 pode ser acessado em www.comprasparana.pr.gov.br . Na sede do DER-PR, localizada na Avenida Iguaçu, 420, no bairro Rebouças, em Curitiba, podem ser obtidas cópias deste edital, projetos e demais normas que regem esta licitação. O horário atendimento é das 8h30 às 12h e das 13h30h às 18h. Mais informações pelo telefone (41) 3304-8194.