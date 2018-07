DER-PR recebe propostas para viadutos na Rodovia da Uva até 23 de agosto

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Empresas interessadas na obra de dois viadutos no cruzamento da Rodovia da Uva (PR-417) com a Avenida Santos Dumont, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, têm até o dia 23 de agosto para protocolar as propostas de preços e documentos de habilitação no Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Os envelopes devem ser entregues na sede do órgão, localizada na Avenida Iguaçu, 420, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Além da construção de dois viadutos com 41 metros de extensão - um em cada lado da rodovia, na altura do km 5+600 metros -, o edital prevê também a execução de terraplenagem, pavimentação asfáltica, três muros de contenção (o maior deles com 223,3 metros de extensão), sinalização e serviços complementares – como implantação de defensas metálicas e colocação de paver.

Esta licitação tem preço máximo de R$ 5,57 milhões e totaliza intervenções em 438,4 metros de extensão. As propostas dos concorrentes serão abertas pelo DER-PR no dia 24 de agosto, às 16h30.

SEGURANÇA - Com duração prevista de 365 dias, a obra tem o objetivo de melhorar a fluência do tráfego, bem como a segurança e o conforto dos usuários. Atualmente, o entroncamento entre a Rodovia da Uva e a Avenida Santos Dumont caracteriza-se como um local extremamente crítico para veículos, pedestres e ciclistas, tanto para quem circula pela rodovia estadual quanto para quem utiliza o acesso à via.

A região, densamente urbanizada, apresenta diariamente elevado volume de tráfego, pois constitui a principal ligação entre os municípios de Colombo e Curitiba. A interseção em nível existente não atende mais a demanda do trânsito local, causando congestionamentos e longas filas, além do risco de acidentes.

SERVIÇO: O edital da concorrência do DER-PR número 039/2018 pode ser acessado em www.comprasparana.pr.gov.br .

Na sede do DER-PR podem ser obtidas cópias deste edital, projetos e demais normas que regem esta licitação.