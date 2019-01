Desabamento em mina de carvão mata 21 trabalhadores na China

Agência Brasil

O desabamento em uma mina de carvão na província de Shaanxi, na China, matou 21 trabalhadores. No momento do acidente, havia 87 mineiros estavam no local.

As equipes de resgate conseguiram retirar 66 mineiros. Especialistas afirmam que as condições de trabalho nas minas de carvão da China são inseguras e inadequadas.

De acordo com dados oficiais, aproximadamente 400 mineiros morreram em acidentes em 2017 no país.

*Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão