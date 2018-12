Desábato aceita proposta do futebol japonês e está de saída do Vasco

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Desábato está de malas prontas para deixar o Vasco. Ele aceitou uma proposta do Cerezo Osaka e vai atuar no futebol do Japão.

O Cruz-maltino vai receber aproximadamente 800 mil dólares pela transação (R$ 3 milhões) pelo negócio envolvendo o jogador argentino. Após um bom início, quando chegou a entrar para a seleção do Carioca, o volante caiu de produção e terminou o ano em baixa.

Desábato foi seduzido por uma proposta financeira vantajosa e segue para o país já na próxima semana. Ele chegou ao Rio de Janeiro em dezembro de 2017 e jogou pelo clube em 43 partidas na temporada.

Além de Desábato, o Vasco também perdeu Martin Silva. Reserva, o goleiro quis respirar novos ares e aceitou proposta do Libertad, do Paraguai. O Cruzmaltino também gostou do negócio já que não teráque que continuar pagando o alto salário do uruguaio.

Até o momento o Vasco já acertou com Bruno César oor duas temporadas. O clube aguarda realizações de exames oara assinar o contrato. Outras duas contratações estão muito próximas.

Ribamar, revelado pelo Botafogo, é aguardado em São Januário para assinar por empréstimo - ele pertence ao Pyramidis, do Egito. Já o lateral direito Raúl Cáceres tem tudo encaminhado e aguarda liberação do Cerro Porteño, do Paraguai.