Descartado pelo Athletico, Ganso acerta com o Fluminense

Redação Bem Paraná

O meia Paulo Henrique Ganso, 29 anos, foi anunciado nessa quinta-feira (dia 31) como novo reforço do Fluminense, do técnico Fernando Diniz. O jogador rescindiu contrato com o Sevilla, da Espanha, e assinou vínculo de cinco anos com o clube carioca. O Athletico Paranaense chegou a estudar a contratação do jogador, mas esbarrou no salário dele no Sevilla - cerca de R$ 800 mil mensais.

Ganso não conseguiu se encontrar no futebol europeu. Viveu altos e baixos pelo Sevilla. Ele chegou à Espanha em 2016, quando o Sevilla pagou cerca de R$ 40 milhões ao São Paulo pela compra do jogador. Como não vingou, acabou emprestado ao Amiens em agosto de 2018. Também não se adaptou ao estilo do técnico francês Cristophe Pélissier.

O HISTÓRICO DE GANSO

Santos: 159 jogos, 36 gols, 37 assistências

São Paulo: 214 jogos, 24 gols, 47 assistências

Sevilla: 27 jogos, 7 gols, 6 assistências

Amiens: 14 jogos, 0 gol, 3 assistências

Seleção brasileira: 8 jogos, 0 gol, 3 assistências

TOTAL: 422 jogos, 67 gols, 96 assistências

O Amiens luta contra o rebaixamento e Ganso virou reserva na equipe. Perdeu a posição para o volante Bodmer, 36 anos, que vem sendo improvisado como meia mais ofensivo.

Pelo clube francês, Ganso disputou apenas 14 partidas – seis como titular. No ranking do WhoScored, que utiliza estatísticas para atribuir notas aos jogadores, o meia brasileiro tem a média de 6,46 no Campeonato Francês. É o 230º colocado entre os 281 jogadores avaliados pelo ranking nessa competição. Ou seja, está entre os 60 piores da liga.