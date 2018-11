'Despacito' bate sete recordes do livro Guinness

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música "Despacito" não para de dar alegrias ao seu cantor, Luis Fonsi. O porto-riquenho entrou em sete categorias do livro Guinness, publicação que registra recordes mundial.

A composição conseguiu, em 2018, as marcas de música a mais tempo em primeiro lugar na parada latina da Billboard, clipe mais assistido e curtido na internet, vídeo musical mais assistido do YouTube, música mais executada, vídeo on-line mais visto e primeira faixa do Youtube a ultrapassar 5 bilhões de visualizações (atualmente, "Despacito" tem 5,6 bilhões de views).

Em sua conta no Instagram, Fonsi agradeceu aos fãs pelos recordes. "Eu me sinto muito honrado de fazer parte da família Guinness World Records", disse.

Ele também saldou as pessoas que participaram da música, como o cantor porto-riquenho Daddy Yankee, com quem ele canta "Despacito", Justin Bieber, que fez o remix da canção, e a cantora Erika Ender, com quem ele escreveu a letra.