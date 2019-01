Despedida da Oficina de Música tem de rock no parque até ópera em teatro

Redação Bem Paraná, com FCC

Com 44 eventos pela cidade, 14 gratuitos, o final de semana tem muita diversão com a despedida da 36ª Oficina de Música de Curitiba. Os concertos serão feitos em diversos espaços da cidade, como na Feira Jazztronômica na Praça da Capela Santa Maria, no Reservatório da Sanepar, no Memorial de Curitiba, em parques e igrejas.

Um dos pontos altos da programação é encontro de motocicletas, no sábado (26/1), às 15h, em frente ao Teatro Guaíra, no Centro. A proposta é reunir motociclistas para darem carona aos músicos e também ao público interessado em seguir por lugares icônicos da cidade, até a parada final, um grande concerto de rock no Parque Tanguá.

No percurso haverá uma parada prevista para as 16h, no Bosque do Alemão, com apresentação da Banda da Polícia Militar do Paraná. Depois o grupo segue para o Tanguá onde a Banda Sinfônica Municipal de Bauru executará um repertório que mistura músicas eruditas com rock.

A carona solidária também passará pela Praça Santos Andrade, Passeio Público, Palácio 29 de Março, Palácio Iguaçu, Museu Oscar Niemeyer, Bosque João Paulo II, Parque São Lourenço, Ópera de Arame e Pedreira Paulo Leminski.

Ópera

No Guairinha será apresentada a ópera Carmen no sábado (26/1), às 19h, e no domingo (27/1), às 17h. Com regência de Abel Rocha, o concerto terá a participação de 70 alunos do projeto de musicalização infantil MusicaR, da Prefeitura. Todos os participantes do coro são jovens profissionais que passaram por cursos de canto nesta Oficina e ensaiaram cerca de dez horas por dia durante uma semana.

Por toda a cidade

Além desses eventos, a programação da Oficina de Música passa por outros parques no fim de semana. O Oratório de Bach (Bosque Alemão) e os parques Lago Azul e Passaúna recebem apresentações de grupos curitibanos como o coral feminino Nymphas comemorando 40 anos e o quarteto Vidro e Corte com canções de grandes compositores da MPB.

A agenda cultural traz ainda na Praça da Capela Santa Maria, a feira que mistura música e gastronomia com três apresentações por dia, e no domingo (27/1) a Feira do Vinil.

Veja a programação gratuita do fim de semana

SÁBADO, 26

11h30 Clarone no Choro

Jazztronômica – Capela Santa Maria

(R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

12h Quinteto de Sopros

Capela da Glória

(Av. João Gualberto, 565 – Alto da Glória)

13h Jackson Franklin Trio

Jazztronômica – Capela Santa Maria

(R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

15h Música de Câmara

L. Oratório Bach

(R. Schubert, 175 – Vista Alegre)

15h30 Grupo Nymphas 40 anos

Parque Lago Azul

(R. Colomba Merlin, 831 – Umbará)

16h30 CARONA SOLIDÁRIA

Encontro de motocicletas da Oficina de Música

Chegada e encerramento no Parque Tanguá com apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Bauru

Regência: André Souza

Saída Teatro Guaíra

(Rua XV de Novembro, 971 – Centro)

19h30 Curitiba Big Band

Reservatório Alto São Francisco

(R. dos Presbíteros, 59 – São Francisco)

21h30 Marcelo Cigano Quarteto

Jazztronômica – Capela Santa Maria

(R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

22h30 Big Belas Band

Direção musical: Marco Aurélio Koentopp

Memorial da Cidade

(R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

DOMINGO, 27 DE JANEIRO

Das 10 às 19h30

FEIRA DO VINIL

Jazztronômica – Capela Santa Maria

(Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

11h Big Belas Band

Direção musical – Marco Aurélio Koentopp

Memorial da Cidade

(R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

11h30 André Ribas Trio

Jazztronômica – Capela Santa Maria

(Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

13h Jazz Caliente

Jazztronômica – Capela Santa Maria

(Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

15h30 Vidro e Corte

Parque Passaúna

21h30 Glauco Sölter Quinteto

Jazztronômica – Capela Santa Maria

(Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)