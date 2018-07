Desperdício de papel nas empresas pode ser reduzido

Funcionário que trabalha em um escritório qualquer utiliza uma média de 10 mil folhas de papel por ano e quase todo esse papel vai parar no lixo. A informação é de uma pesquisa realizada pela IBM, nos EUA.

Problema grave mas facilmente amenizado

Embora este seja um problema muito grave, ele pode ser facilmente amenizado com a adoção de algumas medidas por parte das empresas e seus colaboradores. É claro que os gastos com papel dificilmente serão zerados, mas é totalmente possível reduzir drasticamente o consumo e desperdício deste material.

Medidas mais conscientes e sustentáveis

Tomando medidas mais conscientes e sustentáveis, as empresas podem economizar cerca 40% com papéis e outros itens de escritório. Além disso, estas ações colaboram diretamente para a redução dos custos e do desperdício, ajudando também na preservação do meio ambiente. Confira algumas dicas que podem ajudar nesse processo:

Digitalize os processos e documentos da empresa;

Faça palestras e projetos conscientizando os colaboradores a respeito da importância de reduzir o consumo e desperdício de papel;

Invista em comunicação digital;

Em vez de usar papel, prefira utilizar o bloco de notas do notebook ou do smartphone durante as reuniões;

Configure as impressoras da empresa para economizar papel, fazendo impressões em frente e verso;

Reutilize impressos antigos como rascunho;

Recicle.

Incentivar e colaborar com a reciclagem do papel

Além de seguir todas essas dicas, é imprescindível não se esquecer de incentivar e colaborar com a reciclagem do papel. Para evitar o descarte incorreto do lixo, é preciso realizar a separação dos materiais, identificando os tipos de papel que são passíveis do processo de reciclagem: Sulfite; Papelão; Caixas de embalagens de produtos; Papel de presente; Jornal e revista; Folhas de caderno. (Com informações do Pensamento Verde). Artigo reproduzido na íntegra, com autorização do Jornalista Marcos Scotti, do site do INEAM-Instituto Nacional de Educação Ambiental, do qual sou co fundador e conselheiro. Mais informações: www.ineam.com.br

Curtas

A Fiep, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, por meio do seu Núcleo de Acesso ao Crédito, divulga o informativo de crédito contendo as condições das principais linhas de financiamento para a indústria e notícias relacionadas ao tema crédito. Informativo da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep. Núcleo de Acesso ao Crédito do Paraná – NAC-PR.Posto de Informações do BNDES no Paraná. Mais informações:www.fiepr.org.br/credito Tel: 41 3271-9082 / 9411

Unimed Curitiba realiza ação de prevenção a doenças oculares, em parceria com o Hospital de Olhos do Paraná para oferecer, gratuitamente, testes básicos de visão para a população. O objetivo é estimular a prevenção de doenças oculares e conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde dos olhos. A ação acontece de 10 a 27 de julho, das 8h às 17h30, nas unidades da Unimed Curitiba da Itupava, Palladium e Germano Meyer.

Livro: Pense Simples. Muito se fala em “pensar fora da caixa”, mas, antes disso, você deve pensar simples. Escrito por Gustavo Caetano, fundador da SambaTech, você entenderá como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso. O autor fala da importância de ser ágil e leve para se manter com alto potencial inovador e a não acreditar no “sempre foi assim”.

Frase

“O conhecimento era um bem privado, associado ao verbo SABER. Agora, é um bem público ligado ao verbo FAZER”.

(Peter Drucker)