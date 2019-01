Josiany Vieira | josianyvieira@yahoo.com.br



Somente 9% dos brasileiros conseguem pagar despesas de início de ano com o que recebem, mostra levantamento da CNDL/SPC Brasil

Em busca do profissional

Com o início do ano a In Loco, empresa brasileira de dados especializada em geolocalização, está expandindo sua atuação na cidade de Curitiba e, por isso, está em busca de um profissional para a área de negócios. A empresa natural de Recife conta, atualmente, com mais de 170 colaboradores divididos nos escritórios de Recife e São Paulo e espalhados em algumas cidades do Brasil. A companhia busca um profissional para atuar como Sales Executive e os principais requisitos são: experiência em negócios, venda de mídia digital, relacionamento com agências de publicidade, mídia digital e anunciantes.

Associados

A Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos‎ (Amcham-Curitiba) encerra 2018 com o maior número de novos associados da década. Impulsionada pelo ambiente de otimismo do mercado, a atuação da Câmara atraiu 137 novos associados em 2018, o que representou um aumento de 27% no crescimento da câmara, comparando com o ano anterior.

Exemplo

Vencedor do concurso nacional “Educador Inspirador”, professor da zona rural do Paraná embarcou para São Francisco, na Califórnia, para receber sua premiação: visitar o Vale do Silício, a Universidade de Stanford e a sede da plataforma de aprendizagem Quizlet, que promoveu a competição. Claudinei Ferreira Gundim leciona História e Geografia para 300 estudantes de duas escolas públicas de um município com menos de seis mil habitantes na zona rural do Paraná.

Trocas

A campanha de Volta às Aulas do Shopping Jardim das Américas tem uma novidade, é o Ponto de Trocas. A iniciativa é inédita e funcionará no 1º Piso, de 10 de janeiro a 10 de fevereiro, durante todo o horário de funcionamento do Shopping. “resolvemos inovar e criar um ponto de trocas aqui no Shopping e assim facilitar a sustentabilidade e a reutilização de livros e uniformes, por exemplo. Na verdade, estamos seguindo uma tendência que já acontece online há tempos, para dentro de um shopping e agregando conforto e segurança”, conta Daniella Soni, gerente de Marketing do empreendimento.

Senac

O Senac EAD acaba de lançar a pós-graduação Mercados Financeiros, a mais nova especialização na área nesta modalidade de ensino. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 28 de fevereiro de 2019 e podem ser feitas pelo Portal Secac EAD

Parceria

A Novozymes fechou mais uma importante parceria com a Descola.org. Elas vão oferecer um curso online gratuito sobre “Bioinovação - Conceitos e atitudes sustentáveis do indivíduo ao coletivo”.