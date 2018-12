Destaques da programação (de 15 a 21 de dezembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 15

Record, 15h00

GAROTA MIMADA

Título original: Wild Child

Produção: EUA, 2008

Direção: Nick Moore

Elenco: Emma Roberts, Laxi Ainsworth, Shelby Young, Johnny Pacar, Natasha Richardson e Aidan Quinn.

A patricinha Poppy leva uma vida de princesa em Malibu, litoral da California. A menina se tornou uma adolescente bonita, rica e mimada. Para combater a rebeldia da filha, o pai de Poppy a manda para um colégio interno na Inglaterra. Enquanto tenta lidar com as novas colegas, que não toleram arrogância, a americana terá de enfrentar a mal humorada diretora Mrs. Kingsley.

- DOMINGO, 16

Globo, 16h03

A BELA E A FERA

Título original: Beauty And The Beast

Produção: EUA, 2017

Direção: Bill Condon

Elenco: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans mais

Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

- SEGUNDA, 17

Globo, 22h23

STAR WARS: O DESPERTAR DA FORÇA

Título original: Star Wars: Episode VII - The Force Awakens

Produção: Reino Unido, 2015

Direção: J J Abrams

Elenco: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac.

A queda de Darth Vader e do Império levou ao surgimento de uma nova força sombria: a Primeira Ordem. Eles procuram o jedi Luke Skywalker, desaparecido. A resistência tenta desesperadamente encontrá-lo antes para salvar a galáxia.

- TERÇA, 18

Globo, 15h08

TÁ DANDO ONDA

Título original: Surf's Up

Produção: EUA, 2007

Direção: Ash Brannon, Chris Buck

Elenco: Animação

O jovem pinguim saltador-de-rocha, Cadu Maverick, um surfista promissor participa de seu primeiro campeonato profissional. Seguido de perto por uma equipe de filmagem que documenta suas experiências, Cadu deixa sua família e sua casa no frio de janeiro, Antártica, e viaja rumo à ilha Pingu para participar do campeonato de surfe Big Z. Ele acredita que a vitória lhe trará o respeito e a admiração que ele tanto deseja.

- QUARTA, 19

Band, 22h30

HISTÓRIAS DE AMOR

Título original: Liberal Arts

Produção: EUA, 2011

Direção: Josh Radnor

Elenco: Josh Radnor, Eliza Dushku, Zac Efron.

Já na casa dos 30 anos, Jesse Fisher volta à universidade para participar da comemoração da aposentadoria de um de seus antigos professores. Lá ele constata que pouca coisa mudou desde sua saída e conhece Zibby, uma encantadora aluna do segundo ano com quem acaba se envolvendo

- QUINTA, 20

Globo, 15h06

O INCRÍVEL LIVRO DE HIPNOTISMO DE MOLLY MOON

Título original: Molly Moon

Produção: EUA, 2015

Direção: N. Christopher rowley

Elenco: Raffey Cassidy, Anne-Marie Duff, Celia Imrie, Ben Miller.

Uma menina órfã acha um livro de hipnose e, ao praticar com algumas pessoas, consegue ir até Nova Iorque e se tornar rica e famosa. Mas, ao descobrir a existência do livro, um homem sequestra seu cachorro com a intenção de chantageá-la a roubar um banco.

- SEXTA, 21

SBT, 23h15

QUE FIM LEVOU O PAPAI NOEL?

Título original: Get Santa

Produção: Reino Unido, 2015

Direção: Christopher Smith

Elenco: Jim Broadbent, Rafe Spall, Kit Connor.

Tom (Kit Connor), um menino de nove anos amante do natal, descobre que Papai Noel (Jim Broadbent) está escondido em sua garagem, após bater o seu novo trenó. Disposto a ajudá-lo, Tom pede auxílio ao seu pai, que concorda em levar o Papai Noel de volta para casa. Mas tudo tudo parece desandar quando o saudoso velhinho é perseguido pela polícia.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.