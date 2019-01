Destaques da programação (de 19 a 25 de janeiro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 19

Globo, 00h18 (de domingo)

ARREMESSO DE OURO

Título original: Million Dollar Arm

Produção: EUA, 2014

Direção: Craig Gillespie

Elenco: Alam Arkin, Lake Bell, Jon Hamm, Suraj Sharma

Baseado em uma história real, o filme conta a história de dois jovens indianos jogadores de críquete descobertos pelo agente esportivo J. B. Bernstein. Através de técnicas de recrutamento pouco convencionais, ele leva os rapazes para os Estados Unidos com o objetivo de torná-los grandes jogadores de beisebol.

- DOMINGO, 20

Globo, 15h09

DEPOIS DA TERRA

Título original: After Earth

Produção: EUA, 2013

Direção: M. Night Shyamalan

Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith

Há 1000 anos, um cataclismo tornou a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime, morando em naves espaciais. Depois de uma missão, o general Cypher Raige (Will Smith) retorna à sua família e ao filho de treze anos de idade. Mas, pouco tempo após seu retorno, uma chuva de asteroides faz com que a nave onde moram caia na Terra. Com o pai correndo risco de morte, o jovem adolescente deverá aprender sozinho a domar este planeta, encontrando água, comida e cuidando de seu pai.

- SEGUNDA, 21

Globo, 22h44

MAZE RUNNER: PROVA DE FOGO

Título original: Maze Runner: The Scorch Trials

Produção: EUA, 2015

Direção: Wes Ball

Elenco: Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Dylan O'brien, Rosa Salazar, Kaya Scodelario

Após escapar do labirinto, Thomas (Dylan O'Brien) e os garotos que o acompanharam em sua fuga da clareira precisam agora lidar com uma realidade bem diferente: a superfície da Terra foi queimada pelo sol e eles precisam lidar com criaturas disformes chamadas cranks, que desejam devorá-los vivos.

- TERÇA, 22

SBT, 23h15

ARREBENTANDO EM NOVA YORK

Título original: Rumble in the Bronx

Produção: Hong Kong, 1995

Direção: Stanley Tong

Elenco: Jackie Chan, Anita Mui, Francoise Yip, Bill Tung, Garvin Cross

O chinês Bill mora há 30 anos no bairro do Bronx, onde tem seu mercadinho. Agora, para o seu casamento, tio Bill convida os familiares chineses, inclusive o sobrinho policial Keung (Jackie Chan). Já em Nova York, Keung assiste uma gangue local atacar o mercadinho do seu tio. Indignado, ele parte para a ação e, sem medo, vai pra cima de motoqueiros e mafiosos.

- QUARTA, 23

Globo, 22h59

MALASARTES E O DUELO COM A MORTE

Título original: Malasartes e o Duelo Com a Morte

Produção: Brasil, 2017

Direção: Paulo Morelli

Elenco: Júlio Andrade, Jesuíta Barbosa, Leandro Hassum, Isis Valverde, Milhem Cortaz

Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa) é um malandro que, ainda que seja apaixonado por Áurea (Ísis Valverde), não consegue resistir a um rabo de saia. Ele precisa escapar de Próspero (Milhem Cortaz), irmão de sua amada, para quem deve dinheiro - sempre usando a inteligência e pregando peças para conseguir alguns trocados. Só que seu padrinho, a Morte (Julio Andrade) em pessoa, tem outros planos para ele.

- SEXTA, 25

SBT, 23h15

MONTE CARLO

Título original: Monte Carlo

Produção: EUA, 2011

Direção: Thomas Bezucha

Elenco: Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith, Andie Macdowell

Chegou a hora da jovem Grace (Selena Gomez) partir para sua tão sonhada viagem para Paris. Os primeiros momentos na França se mostram uma verdadeira decepção, mas a sorte toma conta da aventura quando Grace é confundida com uma esnobe e milionária socialite britânica, aguardada em Monte Carlo para um evento beneficente. Na pele da sósia, Grace e as amigas farão do glamour e do luxo uma grande diversão.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.

**As emissoras não divulgaram suas programações de filme para quinta-feira.