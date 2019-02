Destaques da programação (de 2 a 8 de fevereiro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 2

Record, 15h00

O BOM FILHO À CASA TORNA

Título original: Welcome Home

Produção: EUA, 2008

Direção: Malcolm D. Lee

Elenco: Martin Lawrence, James Earl Jones, Margaret Avery, Joy Bryant.

Roscoe Jenkins, famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

- DOMINGO, 3

Globo, 15h07

PERCY JACKSON E O MAR DE MONSTROS

Título original: Percy Jackson: Sea Of Monsters

Produção: EUA, 2013

Direção: Thor Freudenthal

Elenco: Jake Abel, Alexandra Daddario, Brandon T Jackson, Logan Lerman.

Para salvar nosso mundo, Percy e seus amigos deverão encontrar o poderoso e mágico Velocino de Ouro. Embarcando em uma perigosa odisseia nas águas nunca navegadas do Mar dos Monstros, conhecido pelos humanos como Triângulo das Bermudas.

- SEGUNDA, 4

Globo, 22h43

KINGSMAN: SERVIÇO SECRETO

Título original: Kingsman: The Secret Service

Produção: EUA, 2017

Direção: Matthew Vaughn

Elenco: Sofia Boutella, Michael Caine, Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L Jackson,.

Eggsy é um jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry, que lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. O jovem se une a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta impedir a ascensão do vilão Valentine. Adaptação da série de quadrinhos criada por Mark Millar e Dave Gibbons.

- TERÇA, 5

SBT, 23h15

ROMEU TEM QUE MORRER

Título original: Romeo Must Die

Produção: EUA, 2000

Direção: Andrzej Bartkowiak

Elenco: Jet Li, Aaliyah, Anthony Anderson, Russell Won.

Os Smurfs se unem a seus amigos humanos para resgatar Smurfette, que foi raptada por Gargamel já que ela conhece um feitiço secreto que pode transformar a mais nova criação do malvado feiticeiro, criaturas chamadas Danadinhos, em reais Smurfs.

- QUARTA, 6

Band, 22h30

O GAROTO DE LIVERPOOL

Título original: Nowhere Boy

Produção: Canadá, 2010

Direção: Sam Taylor-Johnson

Elenco: Aaron Taylor-Johnson, Kristin Scott Thomas, Anne-Marie Duff.

Adolescente rebelde, o futuro Beatle John Lennon, vive com sua tia Mimi, uma mulher rigorosa e sisuda, em Liverpool, Inglaterra. O marido de Mimi morre de repente e John vê sua mãe, Julia, durante o funeral. Apesar dos receios de Mimi, John quer ter um relacionamento com sua mãe. Julia apresenta-o à música popular e ao banjo, despertando no jovem Lennon o desejo de formar sua própria banda.

- QUINTA, 7

Globo, 13h59

UM PRESENTE PARA TODA VIDA

Título original: Cookie

Produção: EUA, 2015

Direção: Kenny Ortega

Elenco: Léa Fazer

Ainda abalada pela perda do marido e do filho num acidente de carro, a comissária de bordo Adeline tem a vida novamente transformada quando a sua empregada chinesa desaparece, deixando o filho de seis anos sozinho. Enquanto tentam desvendar o paradeiro da mulher, Adeline e sua irmã Delphine irão se envolver cada vez mais com o menino, que não fala uma palavra de francês.

- SEXTA, 8

SBT, 23h15

DESTINADOS AO AMOR

Título original: They Came Together

Produção: EUA, 2014

Direção: David Wain

Elenco: Paul Rudd, Amy Poehler, Cobie Smulders, Christopher Meloni.

Num encontro de casais, a história de Joel, um bonitão e bem sucedido executivo, e Molly, uma meiga e desajeitada dona de uma lojinha de doces é contada. Desde a antipatia do primeiro encontro até o ápice da paixão, uma dúvida os intriga: serão mesmos destinados ao amor??

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.