Destaques da programação (de 22 a 28 de dezembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 22

Record, 15h00

HELLBOY 2 – O EXÉRCITO DOURADO

Título original: Hellboy 2: The Golden Army

Produção: EUA, 2008

Direção: Guillermo del Toro

Elenco: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones.

Hellboy, sua namorada Liz e Abe Sapien enfrentam uma grande batalha quando um príncipe do submundo tenta recuperar a Terra. Cansado de viver à sombra dos seres humanos, o Príncipe Nuada tenta despertar um exército de máquinas assassinas para libertar as criaturas de fantasia na Terra. Apenas Hellboy pode deter o príncipe sombrio e impedir a aniquilação da humanidade.

- DOMINGO, 23

Globo, 14h16

PETER PAN

Título original: Pan

Produção: EUA, 2017

Direção: Joe Wright

Elenco: Garrett Hedlund; Hugh Jackman; Rooney Mara; Levi Miller.

Wendy conta histórias a seus irmãos John e Michael, e recebe a visita de Peter Pan. Peter é um menino que nunca envelhece e convida Wendy e seus irmãos para visitar a Terra do Nunca, onde ele mora. Quando chegam lá, Wendy e os irmãos são sequestrados pelo Capitão Gancho e Peter tentará resgatá-los.

- SEGUNDA, 24

Globo, 22h44

OPERAÇÃO PRESENTE

Título original: Arthur Christmas

Produção: EUA, 2017

Direção: Sarah Smith, Barry Cook

Elenco: James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighy.

- TERÇA, 25

Globo, 15h07

OS SMURFS 2

Título original: The Smurfs 2

Produção: EUA, 2013

Direção: Raja Gosnell

Elenco: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris.

Os Smurfs se unem a seus amigos humanos para resgatar Smurfette, que foi raptada por Gargamel já que ela conhece um feitiço secreto que pode transformar a mais nova criação do malvado feiticeiro, criaturas chamadas Danadinhos, em reais Smurfs.

- QUARTA, 26

Band, 22h30

20 ANOS MAIS JOVEM

Título original: 20 Ans D'écart (It Boy)

Produção: FRANÇA, 2012

Direção: David Moreau

Elenco: Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling.

Alice Lantins tem 38 anos e é editora de moda. Em uma distração, perde um importante cartão de memória após uma viagem, mas por sorte o estudante Balthazar Apfel o encontra. Os dois se conhecem e uma foto comprometedora do casal vaza na empresa. Nada aconteceu, mas o burburinho e a fama de "ousada" agradam Alice, que decide investir no relacionamento com o rapaz mais jovem para subir na carreira.

- QUINTA, 27

Globo, 15h07

DESCENDENTES

Título original: Descendants

Produção: EUA, 2015

Direção: Kenny Ortega

Elenco: Cameron Boyce; Dove Cameron; Sofia Carson; Mitchell Hope.

Os principais vilões dos contos de fadas vivem isolados em uma ilha distante. Entretanto, quando o filho da Bela e da Fera está prestes a assumir o reino de Auradon, ele resolve permitir que os filhos de quatro vilões convivam e estudem na principal escola do local. É lá que Mal, filha de malévola; Evie, filha da rainha má; Jay , filho de Jafar ; e Carlos, filho de Cruela de Vil, precisarão decidir se seguirão o caminho dos pais ou se tomarão outro rumo.

- SEXTA, 28

SBT, 23h15

SCHOOL DANCE – DESVENTURAS ESCOLAREs

Título original: School Dance

Produção: EUA, 2013

Direção: Nick Cannon

Elenco: Bobb E J. Thompson, Luenell, Mike Epps, George Lopez.

Jason enfim chega ao ensino médio e lá se depara com anastácia, uma bela e popular líder de um grupo musical, por quem é apaixonado desde pequeno!! Ele acredita que o único meio dela notar sua existência seria ele fazer parte dos rangers, considerado o melhor grupo de dança da escola. A paixão será forte o bastante para jason suportar as arriscadas tarefas eliminatórias exigidas pelo grupo?

