Destaques da programação (de 22 a 28 de setembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 22

Record, 15h00

O GRANDE MILAGRE

Título original: Big Miracle

Produção: EUA, 2012

Direção: Ken Kwapis

Elenco: Ahmaogak Sweeney, John Krasinski, Andrew Daly, Jeffrey Evan, Drew Barrymore.

Uma ativista do Greenpeace e o namorado lançam uma campanha para salvar uma família de baleias presas num buraco de gelo no Ártico. Graças ao esforço do casal para atrair atenção à tragédia, uma missão de resgate internacional é colocada em prática.

- DOMINGO, 23

Globo, 14h10

TERREMOTO: A FALHA DE SAN ANDREAS

Título original: San Andreas

Produção: EUA, 2015, 1h54 min

Direção: Brad Peyton

Elenco: Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd, Carla Gugino, Dwayne Johnson.

Um forte terremoto atinge a califórnia e faz com que ray, um bombeiro especializado em resgates com helicópteros, tenha que percorrer o estado ao lado da ex-esposa para resgatar a sua filha blake.

- SEGUNDA, 24

Globo, 22h53

SOB PRESSÃO - HERÓIS DA EMERGÊNCIA

Título original: Sob Pressão - Heróis da Emergência

Produção: EUA, 2015, 1h54 min

Direção: Andrucha Waddington

Elenco: Julio Andrade, Icaro Silva, Marjorie Estiano, Andrea Beltrão.

Os dramas e os dilemas da equipe de emergência de um hospital público e a relação improvável entre dois médicos que superam todos os limites para manter os pacientes vivos em um hospital onde tudo falta.

- TERÇA, 25

SBT, 23h30

MR. NICE GUY – BOM DE BRIGA

Título original: Mr. Nice Guy

Produção: EUA, 1998, 1h41 m

Direção: Sammo Hung

Elenco: Jackie Chan, Richard Norton, Mike Lee, Karen Mclymon.

O cozinheiro "bom moço" Jackie tem habilidades incomuns na hora da briga. Ele entra, por acaso, numa grande fria quando uma fita contendo imagens de assassinatos cai em suas mãos e todos os envolvidos passam a persegui-lo para recuperar o vídeo.

- QUARTA, 26

Band, 22h45

REDES DO CRIME

Título original: What Doesn't Kill You

Produção: EUA, 2008, 1h 35 m

Direção: Brian Goodman

Elenco: Mark Ruffalo, Ethan Hawke, Amanda Peet, Brian Goodman.

Dois amigos de infância, Brian e Paulie fazem o possível para sobreviver em sua perigosa vizinhança em Boston. O crime sempre está presente em suas vidas e agora eles se encontram na folha de pagamento de um gângster. Enquanto Brian continua no mundo do crime, Paulie planeja um último roubo para que os dois possam mudar de vida.

- QUINTA, 27

TV Brasil, 23h45

CONGO PARA CASIMIRO

Título original: Congo Pa’ Casimiro

Produção: República Dominicana, 2008, 53 min

Direção: Boynayel Mota

Casimiro Minier, capitão da Irmandade do Espírito Santo da República Dominicana, morreu com mais de cem anos de idade. O documentário “Congo Para Casimiro” registra a cerimônia do "Cabo do Ano", em que sua alma vai do mundo das mentiras ao mundo da verdade.

- SEXTA, 28

Band, 23h30

ELA E OS CARAS

Título original: Sydney White and the Seven Dorks

Produção: EUA, 2007, 1h 48 m

Direção: Joe Nussbaum

Elenco: Amanda Bynes, Matt Long, Sara Paxton.

Uma moça vai morar em uma república universitária, mas acaba sendo expulsa pela linda e perversa presidente da casa. Excluída, ela passa a morar com sete rapazes que vão ajudá-la a conquistar seu príncipe encantado e a derrotar a bruxa.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.