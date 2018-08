Detran de São José dos Pinhais se torna o primeiro a realizar agendamento

Da Redação Bem Paraná

A Unidade 89ª Ciretran, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) de São José dos Pinhais, é a primeira unidade a atender os atendimentos agendados, que agora são feitos via internet e telefone. Antes, esses atendimentos eram feitos via totens na própria unidade.

Os agendamentos estão sendo feitos desde o dia 16/04/18, e podem ser acessados pelo site do Detran, ou pelo telefone 0800-643-7373. De acordo com o diretor do Detran de São José dos Pinhais, Marinhos Ângelo, a maioria dos agendamentos são de assuntos relacionados a transferências de veículos, renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recursos de multas. As vistorias para veículos não precisam dos agendamentos.

Segundo o diretor, a principal vantagem é facilitar e agilizar os atendimentos. “O benefício é a agilidade para o usuário, não tem que ficar muito tempo na fila de espera. Antes ele (o usuário) chegava e não sabia se seria atendido no dia, porque gerava uma fila muito grande. Com o agendamento, ele tem certeza do horário e do dia que vai ser atendido, no máximo em quinze minutos, ele já é atendido”, conta.

O usuário que agendar o atendimento, deve comparecer ao Detran e realizar o check in, a fim de confirmar a presença. Em média, o 89ª Ciretran realiza 150 atendimentos diários. O s horários de funcionamento do Detran de São José dos Pinhais é de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. O Detran fica na Rua Padre Léo Pientka, 571, Cidade Jardim.