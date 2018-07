Dez provas de que esse é o Mundial dos apps

A Copa do Mundo da Rússia representa um momento único para anunciantes em todo o mundo. Até o final do Mundial, milhões de pessoas torcerão por suas seleções, acompanhando tudo em tempo real, muitas vezes, em seus dispositivos móveis.

Segundo o estudo realizado pela Headway, em parceria com a App Annie, cerca de 30% dos fãs afirmaram assistir a eventos esportivos em seus dispositivos móveis. Este comportamento se dá pela facilidade com que os dispositivos móveis oferecem para seus usuários, já que podem consumir o conteúdo esportivo quando e a maneira que quiserem.

Fatos levantados pela Headway

Os dispositivos móveis representam 73% do consumo total da Internet.

Em 2017, 30% dos fãs de eventos esportivos disseram que viram os jogos em seus dispositivos móveis.

Em 2017, um usuário gastou, em média, três horas por dia consultando conteúdos em aplicativos.

Durante os Jogos Olímpicos e Super Bowl em 2017, o download e o uso de aplicativos de entretenimento também aumentou.

Durante a Copa do Mundo de 2014, o aplicativo da Fifa foi baixado pouco mais de 18 milhões de vezes, padrão este que deve ser seguido durante o Mundial da Rússia.

Os números da plataforma online do Fifa Global Stadium em 2014 mostraram que o público digital ultrapassou um bilhão de usuários.

80% dos torcedores usam seus tablets e smartphones para procurar informações complementares, como estatísticas dos jogadores ou vídeos de determinadas jogadas.

O acesso à internet cresceu de 42,3% para 54,5% desde a última Copa.

Os consumidores de todo o mundo utilizaram por aproximadamente 1,2 bilhão de horas os aplicativos de celulares Android em 2017.

Os usuários de smartphones passam sete vezes mais tempo utilizando apps nativos em comparação com browsers; e costumam acessá-los com uma frequência 13 vezes maior.

Bizarrices

Sonho da dona de casa – Uma máquina que dobra roupas é a nova sensação do mercado. A FoldiMate, promete dobrar qualquer tipo de roupa em segundos. A questão é o tamanho do equipamento e o custo, estimado em US$ 980. O produto, no entanto, ainda não está disponível no mercado. Ainda em estudos, a previsão é de que chegue às prateleiras em 2019.