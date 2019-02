Dezesseis cursos de Direito do Paraná recebem selo da OAB. Saiba quais

Barulho Curitiba

No Paraná, 16 cursos de Direito oferecidos por 13 instituições receberam o selo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No ciclo anterior (2016), 12 instituições do Estado estavam entre as recomendadas. De acordo com a OAB, existem hoje no Paraná 112 cursos em funcionamento, com a oferta de 17.841 vagas.entre os recomendados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por meio da sexta edição do Selo Qualidade OAB Recomenda, criado em 2001 e entregue a cada três anos. Em uma cerimônia em Brasília, na quarta-feira (30), a entidade de classe entregou certificados a representantes de 161 cursos no Brasil, que são oferecidos por 136 instituições de ensino superior — 71 delas, públicas.

