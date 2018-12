Doze de dezembro de 2018: o dia em que a Arena da Baixada finalmente ficou rubro-negra

Redação Bem Paraná

Na noite desta quarta-feira (12 de dezembro), quando tiver início a partida final da Copa Sul-Americana, entre Atlético-PR e Junior Barranquilla, a cor cinza das arquibancadas da Arena da Baixada finalmente será locupletada pelo rubro-negro atleticano, pouco mais de quatro anos e meio após a reinauguração do estádio, que foi um dos palcos da Copa do Mundo de 2014.



Até hoje, o recorde de público no estádio em uma partida de futebol pertence ao Paraná Clube, que no dia 3 de outubro de 2017, numa partida contra o Internacional pela Série B, colocou 39.414 torcedores no estádio. Com capacidade para receber 42.370 pessoas, a expectativa é que a Arena esteja ainda mais cheia para a decisão continental. Pelo menos na venda de ingressos, o sucesso foi ainda maior do que aquele verificado no jogo do ano passado. Os ingressos esgotaram em menos de 24 horas nas vendas pelo site Ingressos CAP, o que fez o clube suspender as vendas em bilheterias. Ontem, mais algumas entradas, de compras canceladas e sócios que não se credenciaram, foram colocadas à disposição e logo foram esgotadas.



Mas vai além da casa cheia. O rubro-negro tomará conta do estádio, também, porque a festa foi finalmente liberada pela diretoria. Numa espécie de "milagre natalino" antecipado, a diretoria (leia-se Mario Celso Petraglia) resolveu dar uma trégua na confrontação com a principal torcida organizada do clube, Os Fanáticos.

Nos últimos dias, as duas partes entraram em acordo para a liberação de materiais dentro do estádio para a grande final. Assim, baterias e faixas poderão entrar no estádio, mais precisamente no setor Buenos Aires inferior. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado, com a intermediação do Ministério Público. Em caso de descumprimento, a organizada terá de pagar uma multa de R$ 10 mil por infração.

Anteriormente, a torcida já havia feito um pedido semelhante para liberação da festa no jogo da semifinal, contra o Bahia. Na época, Petraglia rechaçou a possibilidade e ainda chegou a falar em aumentar o preço do ingresso no setor Buenos Aires, onde geralmente fica a torcida, de R$ 100 para R$ 250.

Confira abaixo a nota divulgada pelo clube na última segunda-feira sobre a liberação dos materiais de organizadas

"O Clube Atlético Paranaense e a Torcida Os Fanáticos assinaram, nesta segunda-feira (10), Termo de Acordo. O documento será protocolado e referendado nesta terça-feira (11), no Ministério Público do Paraná.

O Termo de Acordo tem a finalidade de estabelecer as regras de ocupação da Arena pela Torcida Os Fanáticos, com o objetivo primordial de repressão da violência e facilitação da exploração comercial de áreas do estádio, especialmente o Boulevard.

Excepcionalmente no jogo desta quarta-feira (12), diante do Junior Barranquilla, o Clube permitirá que a Torcida utilize instrumentos musicais no Setor Buenos Aires Inferior.

A partir do primeiro jogo de 2019, o acesso da Torcida Os Fanáticos será realizado exclusivamente pela Rua Petit Carneiro. A Torcida ocupará os assentos localizados no Setor Cel. Dulcídio Superior. Neste local, será autorizada a utilização de adereços e instrumentos musicais, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Clube.

Através do documento, a Torcida Os Fanáticos compromete-se a tomar todas as medidas necessárias para evitar que seus associados promovam desordens, ofensas verbais a membros da Diretoria e violência nos jogos e eventos promovidos pelo Atlético Paranaense.

Caso não cumpra com qualquer uma das obrigações do Termo de Acordo, a Torcida Os Fanáticos deverá arcar com multa de R$ 10 mil por infração. Responderá, ainda, administrativamente, civil e criminalmente, inclusive por danos materiais, morais e à imagem do Clube."