Dia das Crianças já começou em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

As festas pelo Dia das Crianças, na próxima sexta-feira, já começaram em Curitiba. No final de semana regionais já tiveram atividades voltadas para as crianças e suas famílias. Mas ao longo da semana outras regionais também promovem atrações, culminando com uma grande festa na sexta-feira, no Parque Barigui.

A festa do Parque Barigui, no dia 12 de outubro, será dividida em nove estações temáticas para entreter a criançada nas mais diversas atividades.

A estação de bicicletas será um circuito de habilidades em que a criança percorre um circuito de cones pedalando. Já a estação recreativa infantil terá atividades destinadas ao público mais novo, como peças de Lego, brinquedos plásticos e exercícios com pintura.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Juventude também preparou a estação de brinquedos infláveis. Serão 18 opções espalhadas pelo parque. Também terá a estação de jogos, com atividades de tabuleiro e tênis de mesa.

Na programação está uma estação para atividades recreativas de minifutebol, minivoleibol, minibasquete, entre outros. E para crianças que adoram colocar a mão na massa, terá oficinas de construção de pipa e cata-vento.

Atividades radicais também estão inclusas, com a presença de um muro de escalada. Também terá muita cultura e arte com a presença do Ônibus Palco, que faz parte do projeto Artes e Patrimônio, que leva ao parque atrações como danças, concertos musicais didáticos, contação de histórias, teatro e circo.

Nesta semana ainda acontecem festas nas regionais Santa Felicidade e Matriz, na quarta-feira, Portão na quinta e sexta-feira, Bairro Novo na sexta-feira, no Cajuru no sábado. Boa Vista, Boqueirão e CIC terão atividades na próxima semana.