Dia das Crianças motiva campanhas de doações

Da Redação Bem Paraná

O Dia das Crianças, nesta sexta-feira, motivou instituições e empresas a promoverem campanhas para arrecadar brinquedos e doces para serem entregues em festas para as crianças. O Instituto Amiga dos Sonhos (IAS), por exemplo, promoveu uma campanha de arrecadação de brinquedos, a Campanha de Dia das Crianças. Nesse ano, a instituição escolhida é a Escola Primavera, localizada no bairro Tarumã, em Curitiba.

De acordo com a presidente do IAS, Jussara Amaral, serão beneficiados pela campanha do IAS 46 crianças, meninos e meninas, entre 6 e 15 anos de idade. “As crianças irão receber os presentes em uma linda festa que contará com a colaboração de nossas voluntárias no dia 11 de outubro (quinta-feira), véspera do dia das crianças”, diz Jussara.

Doces

Em Paranaguá, o grupo de Jovens Papa Paulo VI, formado por jovens que frequentam o Santuário de Nossa Senhora do Rocio, estão pedindo a doação de doces e pipocas para o evento “Todos os Jovens pelas Crianças”, dia 12 de outubro, na praça da Fé. Até o dia 11 deste mês, o Grupo de Jovens do Rocio está recebendo doações de doces para o evento das crianças no dia 12 de outubro.

O objetivo é receber crianças da redondeza, onde há muitas famílias em vulnerabilidade social, para brincar com os jovens e oferecer doces, bexigas e pipocas no dia que o Brasil inteiro volta um olhar especial para os pequenos.

Pequeno Príncipe

O Barista Coffee Bar de Curitiba também encontrou uma forma de ajudar uma instituição da Capital. Na sexta-feira, a casa vai promover o Dia das Crianças do Bem, com o objetivo de unir um dia divertido e uma causa nobre. Além de oferecer um brunch especial delicioso para que os clientes possam aproveitar o dia, com brincadeiras diversas para as crianças, oficina de pintura e piscina de bolinhas, parte do valor arrecado no dia da ação será destinado ao Hospital Pequeno Príncipe. O brunch custará R$ 50 por pessoa e crianças de até 5 anos não pagam.

Em outra ação que beneficia o Pequeno Príncipe, a 99 anuncia que 9,99% do valor de todas as corridas feitas pelo aplicativo na sexta-feira será destinado ao Hospital Pequeno Príncipe, que completa 99 anos de história neste mês de outubro.