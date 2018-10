Dia das Crianças tem programação intensa e previsão de 'tempo bom' em Curitiba

SMCS

Após dois dias de chuvas na capital, a previsão do Simepar para a sexta-feira (12/10), feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) e também Dia das Crianças, é de sol entre nuvens, com apenas 10% de probabilidade de ocorrência de chuvas.

A folga no aguaceiro chega em boa hora para a população poder curtir a programação – gratuita – do município voltada para a festa da criançada, que terá atividades a céu aberto pela cidade inteira. A celebração cristã, por sua vez, também terá uma missa campal ao ar livre realizada na sexta pelo padre Reginaldo Manzotti (14h, no Parque Cambuí, Fazendinha).

Nove estações de diversão

A expectativa é que o Parque Barigui, por exemplo, receba 10 mil pessoas nesta sexta. Estão sendo instaladas no local nove estações temáticas com as mais diversas atividades.

Na estação das bicicletas haverá um circuito cheio de cones para testar as habilidades da piazada. Já a estação recreativa infantil terá atividades destinadas ao público mais novo, como peças de Lego e brinquedos plásticos.

A Smelj (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude) também preparou a estação de brinquedos infláveis. Serão 18 opções espalhadas pelo parque. Também terá a estação de jogos, com atividades de tabuleiro e tênis de mesa.

Na programação está uma estação para atividades recreativas de minifutebol, minivoleibol, minibasquete, entre outros. E para crianças que adoram colocar a mão na massa, terá oficinas de construção de pipa e cata-vento.

Atividades radicais também estarão disponíveis, com muro de escalada. Na área de cultura e arte, o Ônibus Palco, que faz parte do projeto Artes e Patrimônio, leva ao parque atrações como danças, concertos musicais didáticos, contação de histórias, teatro e circo.

Jogos do Piá

A festa do Dia das Crianças no Barigui também marca o encerramento dos Jogos do Piá edição 2018. Uma série de atividades tradicionais está disponível para crianças e pais como pipa, bolinha de gude, betes, futebol de dedo, pião e cata-vento.

Idealizados pelo prefeito Rafael Greca, os Jogos do Piá têm o objetivo de resgatar brincadeiras tradicionais e estimular a ocupação dos espaços públicos com práticas saudáveis disponíveis para toda a família.

Festa longa

Além das atividades promovidas pela Smelj, as regionais da capital também terão ações organizadas por outros órgãos da Prefeitura. Uma dessas atividades é o Brinca Curitiba, organizado pela Secretaria Municipal da Educação, no Portão e Boqueirão.

Algumas regionais já realizaram suas ações, que começaram no dia 6 de outubro, com uma festa bnio Parque Yberê, no bairro Campo de Santana, com muitas brincadeiras e ações para crianças.

Na quarta (10/10) foi a vez das regionais Matriz e Santa Felicidade.

No Portão a festa será na sexta (12/10) e no Cajuru no sábado (13/10). No dia 20 é festa no Boa Vista, Boqueirão e CIC. No dia 26, a Matriz volta a comemorar com festa na Praça Oswaldo Cruz e termina com uma grande festa no Pinheirinho, no dia 27.

A tradicional Quarta-Cidadã no dia 17, promovida pela administração regional do Boqueirão, também terá a temática da criança como pano de fundo.

Inclusão

Como forma de incluir todas as crianças, a festa também terá a presença de brinquedos adaptados para crianças com deficiência, fazendo parte de uma das estações temáticas do dia.

Padroeira do Brasil

O feriado nacional que celebra a infância também é um marco importante no calendário brasileiro. É no dia 12 de outubro que é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Uma das razões para a escolha dessa data foi à aproximação da época do encontro da Imagem por pescadores no Rio Paraíba do Sul, que ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717.

Curitiba também vai participar deste grande momento de fé. O padre Reginaldo Manzotti vai rezar uma missa campal, às 14h, no Parque Cambuí, na Rua Carlos Klemtz, s/n, Fazendinha. Os fiéis poderão ver a Imagem Peregrina da Santa, vinda da Basílica de Aparecida. A Regional Portão/Fazendinha e a Fundação Cultural participam da organização deste grande evento religioso.

Confira a programação

Tatuquara - Já realizada

6 de outubro – Parque Yberê – Rua General Luiz Carlos Pereira Tourinho, s/n

Horário: das 13h às 17h

Santa Felicidade - Já realizada

10 de outubro – Clube da Gente Santa Felicidade – Rua Daniel Cesário Pereira, 681

Horário: das 9h às 16h30

Matriz (já realizada)

10 de outubro – Praça Rui Barbosa - Já realizada

Horário: das 9h às 17h

26 de outubro – Praça Osvaldo Cruz

Horário: das14h às 18h

Portão

11 de outubro – Brinca Curitiba - Já realizada

Rua da Cidadania Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700

12 de outubro – Parque Cambuí – Rua Carlos Klemtz, s/n

Horário: das 9h às 12h

Festa da Criança no Parque Barigui

12 de outubro – Parque Barigui

Horário: das 10h às 17h

Cajuru

13 de outubro – CEL Parque Peladeiro – Rua Rivadavia Fonseca de Macedo, 510

Horário: das 14h às 18h

Boa Vista

20 de outubro – Parque Bacacheri – Rua Rodrigo de Freitas, 277

Horário: das 13h às 17h

Boqueirão

17 de outubro – Quarta Cidadã/Curitiba Brinca

Ginásio da Rua da Cidadania do Carmo – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (manhã e tarde)

20 de outubro – Praça Menonitas – Rua Antônio Schiebel, 2386

Horário: das 13h às 17h

CIC

20 de outubro – Parque dos Tropeiros – Rua Raul Pompéia, s/n

Horário: das 13h às 17h

Pinheirinho

6 de outubro – Corrida Infantil e Festa do Dia das Crianças - Já realizada

Associação de Moradores e Amigos Vila Machado – Rua Fátima Barck, esquina com a Laudelino Ferreira – das 13h às 17h

10 e 23 de outubro – Festival infantil Dia da Criança

CEL Zumbi dos Palmares – Rua Lothário Boltin, 289 – das 14h às 16h

27 de outubro – Rua da Cidadania Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2033

Horário: das 14h às 18h