Entidades e paróquias fazem dia de bênção dos animais

Da Redação Bem Paraná

Esta quinta-feira (4) foi o Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. Para comemorar a data, diversas paróquias de Curitiba realizaram a bênção dos animais. Além das igrejas, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) também realizou a ação durante todo o dia. Das 10 às 16 horas, padres da paróquia da Universidade abeçoaramos animais de estimação no pátio que fica em frente à capela. Além disso, no dia foram feitas orientações sobre manejo alimentar e geral para eles, incluindo obesidade canina e felina e profilaxia dentária.