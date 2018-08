BMS Motorcycle comemora a data do Dia do Motociclista com uma superfesta no Distrito 1340 nos dias 27, sexta, a partir das 19h30 e no dia 28, sábado, já as 10h00. O bar fica na Rua Major Heitor Guimarães, 110 no bairro Seminário

Audi



Em audiência com o governo estadual do Paraná, o Presidente da Audi do Brasil, Johannes Roscheck, anunciou o patrocínio de um projeto do Hospital Pequeno Príncipe (HPP), em Curitiba, que vai destinar recursos para a montagem de uma sala e estruturação de curso de simulação de videocirurgia pediátrica do Centro de Simulação Realística do centro médico. A parceria, assinada em junho, foi estabelecida no âmbito do programa Paraná Competitivo, do Governo do Estado do Paraná.

Motocross

O Campeonato Paranaense de Velocross 2018 volta a reunir os melhores pilotos do estado para a realização de sua quinta etapa. O evento acontece neste fim de semana, dias 28 e 29 de julho, no Motódromo Eduardo Rudnick, em Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba. O evento inicia no sábado, a partir das 10h, com os treinos livres e depois, às 16h10, acontecem as primeiras corridas. No domingo, às 8h, serão feitos os treinos cronometrados e, às 12h10, o restante das baterias. O local oferece ampla infraestrutura, com camping gratuito e acesso liberado para o público.