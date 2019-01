Dia Mundial do Câncer: como prevenir a doença que mais acomete pessoas ao redor do mundo

Redação Bem Paraná, com assessoria

No dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), cerca de 1,2 milhões de novos casos de câncer devem surgir no país entre o final do ano de 2018 e no decorrer do ano de 2019. Segundo a pesquisa, em 2018, surgiram aproximadamente 582 mil novos casos, sendo que 300 mil foram em homens e 282 mil em mulheres.

Hábitos ruins como o tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade e exposição excessiva ao sol aumentam as chances de incidência da doença.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda apontam que, a cada ano, mais de 12,7 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com câncer, e 7,6 milhões de pessoas morrem vítimas dessa doença, sendo que aproximadamente 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média renda.

Segundo o oncologista do IHOC / Grupo Oncoclínicas Elge Werneck, existem atitudes simples e práticas que podem ser tomadas no dia a dia como maneiras eficientes de prevenção contra a doença. "A alimentação correta e saudável é extremamente essencial para proteger contra essas doenças. Vegetais, legumes e frutas, em especial as ricas em fibras são alimentos que previnem o câncer".

O especialista lembra sobre a importância de praticar atividades físicas. "A prática regular de exercício físico, por ser uma atividade anti-inflamatória muito potente, reduz as chances de praticamente todos os tipos de câncer."

O oncologista ainda alerta para o consumo exagerado de carne vermelha, que pode acarretar alguns tipos de câncer. "450 Gramas de carne vermelha não devem ultrapassar nosso consumo semanal, uma vez que esse hábito pode aumentar o risco do câncer de intestino e de mama, principalmente."

Além das práticas de prevenção do dia a dia, o especialista comenta que o acompanhamento médico e a realização de exames anuais são de extrema importância para evitar o surgimento da doença, sendo assim, os exames que devem ser feitos periodicamente para a prevenção do câncer variam de acordo com o que for solicitado pelo médico nas avaliações de rotina.

"Cada tipo de câncer necessita de exames específicos, por isso, as consultas de rotina e anuais para manter a saúde em dia devem ser feitas corretamente periodicamente. Quando tratado na fase inicial, a chance de cura é sempre maior".

O especialista alerta para que a população se conscientize mais para a prevenção e tratamento imediato do câncer. "Aproximadamente 50% dos casos de câncer são descobertos em estágios avançados, o que acaba dificultando o processo de cura, por isso, manter os exames em dia auxilia na prevenção e no tratamento precoce da doença". finaliza o oncologista.